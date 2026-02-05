美明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員

中央社／ 明尼阿波利斯4日綜合外電報導

美國法人員近期在明尼蘇達州掃蕩非法移民時，射殺兩名民眾，在全美引發強烈反彈，川普政府今天宣布，將撤離在明州的700名移民執法官員。

法新社報導，美國移民暨海關執法局（ICE）探員上月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的執法行動中，擊斃37歲當地女子古德（Renee NicoleGood）。

據報導，古德事發當時手無寸鐵，試圖駕車離開現場，這起執法事件引發抗議，並且遭到民權團體及地方官員抨擊。

之後，美國聯邦執法人員又在明尼阿波利斯市毆打當地居民、加護病房男護理師普雷蒂（Alex Pretti），隨後開槍將他擊斃。

川普政府主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（TomHoman）今天宣布，政府將撤離在明尼蘇達州的700名移民執法官員。

但霍曼也指出，將延長在明尼阿波利斯市的人員部署，即使駐派人力下調，當地仍會有大約2000名移民執法人員。

