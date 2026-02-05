華盛頓郵報大砍1/3員工 裁撤體育部門、減少駐外人員

美國最重要的主流媒體之一「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天宣布，大約1/3涵蓋各部門的員工將被裁員，包含新聞編輯室在內。

美聯社報導，陷入困境的華郵今天起實施大規模裁員措施，包括裁撤體育部門並減少駐海外記者人數。這些變動由總編輯莫瑞（Matt Murray）今天透過Zoom會議向員工宣布。

新聞編輯室員工被告知將收到電子郵件，說明該員工的職位是否被裁撤，會中並未公布裁員總人數。

莫瑞告訴員工，報社的圖書部門將會關閉，華府地區新聞部門及編輯團隊也將重新調整架構，Podcast節目Post Reports亦將暫停。

莫瑞坦言裁員將震撼現有體系，但他說，目標是讓報社能夠重新成長並蓬勃發展。

近幾週各界都在猜華郵將裁員，因為有消息指出，華郵告知原本計劃前往義大利採訪冬季奧運的體育部員工行程取消。但消息曝光後，報社改口稱會派少數人員前往。

華郵當前困境也與長期競爭對手「紐約時報」（The New York Times）形成對比。近年紐時表現亮眼，10年來員工人數翻倍，一大部分得歸功於投資遊戲平台及Wirecutter產品推薦等業務。

最近幾週，許多華郵員工直接向報社老闆－億萬富翁貝佐斯（Jeff Bezos）提出訴求。貝佐斯在2024年總統大選期間決定撤回華郵對民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的支持，並要求報社評論版的自由派走向轉趨保守，是導致訂戶大量流失的原因之一。

華郵工會也呼籲大家向貝佐斯傳達以下訊息：「適可而止。沒有華郵員工，就沒有華郵。」