快訊

吳宗憲開唱發豪語「周杰倫9成會來」 談袁惟仁逝世嘆：才剛匯大筆金額

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

傳移民執法人員超級盃將現身值勤 NFL主管：無此規劃

中央社／ 舊金山3日綜合外電報導

職業美式足球聯盟NFL安全事務主管藍尼爾（Cathy Lanier）今天表示，美國移民暨海關執法局（ICE）人員不會參與本週末在加州舉行的超級盃（Super Bowl）賽事相關工作。

近期美國媒體報導，ICE人員預料會在8日聖克拉拉（Santa Clara）利惠體育場（Levi's Stadium）的超級盃現身值勤，該體育場也是NFL舊金山49人（SanFrancisco 49ers）的主場。

不過，藍尼爾在今天的安全事務簡報會議上，否認ICE人員參與本次比賽的維安計畫。

法新社報導，藍尼爾表示：「目前沒有規劃在本週超級盃或任何相關活動周邊，對與會球迷進行ICE或移民執法行動。」

她指出，8日賽事的維安規劃將延續歷屆超級盃的做法，並補充道，目前本次比賽「沒有任何已知、具體或可信的威脅」。

ICE參與美國總統川普（Donald Trump）打擊移民的行動，將全副武裝的蒙面人員部署至美國多座城市。

上個月，川普政府在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）進行大規模部署期間，聯邦人員造成兩名美國公民喪命，因而引起公憤。

美國公民 移民 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

希臘巡邏艇與移民船相撞 14死24人獲救

ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機

ICE斥資強化科技監控 明州移民用APP反制

綠卡面試禁止逮捕移民配偶 司法部槓上法院

相關新聞

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

白宮今天宣布，美國聯邦準備理事會（Fed）理事米蘭（StephenMiran）已辭去在川普政府的經濟顧問職務。此舉兌現他...

英美政壇動盪…艾普斯坦新檔案影響持續發酵 川普籲各界放下

美國總統川普今天再次呼籲美國人走出已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的陰影，儘管本案已導致一位...

被曝交往淫魔艾普斯坦 9高教知名學者忙切割「感到震驚」

根據司法部上周最新披露、逾300萬頁「艾普斯坦調查檔案」文件，至少又有九位高等教育知名學者以喝咖啡、電話交談和搭乘私人飛...

淫魔艾普斯坦信託顯示 有意把1億遺產留給白俄裔女友

司法部上周公布的300萬頁「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)調查檔案裡，有一份名稱為「1953信託」...

聯準會溝通將減量？華許沉默登場 專家指「少說話」利弊並存

美國總統川普上周五以社群媒體貼文宣布，提名華許接替鮑爾出任聯準會主席，但與過往慣例不同，白宮未再安排發布活動，華許本人自...

Fed理事米倫辭白宮職但華許提名仍卡關：川普愈逼 鮑爾任主席愈久？

聯準會理事米倫（Stephen Miran）周二正式辭去白宮經濟顧問委員會（CEA）主席職務，結束數月來備受爭議的「雙重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。