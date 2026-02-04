傳移民執法人員超級盃將現身值勤 NFL主管：無此規劃

職業美式足球聯盟NFL安全事務主管藍尼爾（Cathy Lanier）今天表示，美國移民暨海關執法局（ICE）人員不會參與本週末在加州舉行的超級盃（Super Bowl）賽事相關工作。

近期美國媒體報導，ICE人員預料會在8日聖克拉拉（Santa Clara）利惠體育場（Levi's Stadium）的超級盃現身值勤，該體育場也是NFL舊金山49人（SanFrancisco 49ers）的主場。

不過，藍尼爾在今天的安全事務簡報會議上，否認ICE人員參與本次比賽的維安計畫。

法新社報導，藍尼爾表示：「目前沒有規劃在本週超級盃或任何相關活動周邊，對與會球迷進行ICE或移民執法行動。」

她指出，8日賽事的維安規劃將延續歷屆超級盃的做法，並補充道，目前本次比賽「沒有任何已知、具體或可信的威脅」。

ICE參與美國總統川普（Donald Trump）打擊移民的行動，將全副武裝的蒙面人員部署至美國多座城市。

上個月，川普政府在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）進行大規模部署期間，聯邦人員造成兩名美國公民喪命，因而引起公憤。