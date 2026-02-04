稀土戰新篇章：複製中國模式抗中 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國以國家力量介入礦產供應鏈，策略走向被拿來與中國大陸模式相比。路透
針對美國總統川普宣布、規模120億美元的關鍵礦產儲備計畫Project Vault，華爾街日報評論指出，這項政策形同複製中國的既有模式，但能否在美國制度下長期運作，尚未可知。

中國早已透過國家力量確保礦物供應，並將其轉化為地緣政治工具，其成功仰賴高度連貫的政策、具耐心的產業資本，以及承受短期成本以換取長期控制力的能力。

相較之下，美國正從市場效率優先，轉向強調國家安全與供應鏈韌性，但在政治週期較短、企業高度市場導向的制度下，政府是否能長期扮演穩定需求的「最後買家」，仍待觀察。

這項轉向也暴露內在矛盾。美國長期批評中國以國家力量介入市場，卻在關鍵礦產領域採取相似工具。短期或能補強供應鏈弱點，長期卻可能模糊市場與政策的界線，引發盟友與私部門疑慮。

此外，礦產的戰略管理遠較石油複雜。關鍵材料需求隨科技快速演進而變動，儲備配置一旦失準，可能造成資源錯置。更重要的是，中國掌握的不僅是礦源，而是完整的加工與製造體系。若美國無法同步擴充本土與盟友的加工能力，僅靠原料儲備，其戰略緩衝效果仍將有限。

