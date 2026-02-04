英美政壇動盪…艾普斯坦新檔案影響持續發酵 川普籲各界放下

快訊

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普今天再次呼籲美國人走出已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞的陰影。美聯社
美國總統川普今天再次呼籲美國人走出已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的陰影，儘管本案已導致一位著名的英國政治人物面臨刑事調查。

法新社報導，英國前駐華府大使曼德森（PeterMandelson）已辭去國會上議院議員職務，他被指控將機密資訊洩露給性罪犯艾普斯坦。

最新一批與艾普斯坦相關的數百萬份文件被公布後，相關影響持續在美國發酵，前總統柯林頓（BillClinton）和妻子希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）將於本月稍晚赴國會作證。

共和黨籍的川普在白宮再次面臨有關這位聲名狼藉金融家的提問時，他堅稱最新一批檔案已還他清白。

川普說：「除了這是一場由艾普斯坦和其他人針對我的陰謀之外，沒有任何關於我的事情被揭露。」

他說：「但我認為，現在是這個國家該轉向其他議題的時候了，像是醫療保健或人們關心的其他事情。」

川普還說，這「不是共和黨的問題，而是民主黨的問題」，試圖將焦點轉回柯林頓夫婦身上，並轉移外界對檔案中提及的川普盟友，包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和億萬富翁馬斯克（ElonMusk）的關注。

