不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問
白宮今天宣布，美國聯邦準備理事會（Fed）理事米蘭（Stephen Miran）已辭去在川普政府的經濟顧問職務。此舉兌現他對參議院的承諾，即若留任央行職位，將會離開白宮職務。
白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中表示：「為兌現參議院提名確認期間的承諾，米蘭正式請辭白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）的職務。」
德賽並盛讚米蘭是「白宮極為重要的資產」，也是川普政府經濟團隊的關鍵成員。
川普總統先前提名米蘭出任聯準會理事，接替前總統拜登任命、並於去年請辭的庫格勒（Adriana Kugler），完成其剩餘任期。
當時，米蘭並未辭去白宮經濟顧問委員會主席一職，而是採取留職停薪的方式。
他同時擔任白宮經濟顧問委員會主席與聯準會理事的安排，引發外界對央行獨立性的疑慮，民主黨人批評這是不尋常且不恰當的做法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言