加強反恐合作 美國派遣小規模部隊進駐奈及利亞

中央社／ 達卡3日綜合外電報導

美國非洲司令部（AFRICOM）司令安德森今天表示，美國已向奈及利亞派遣一支小規模部隊，還說此舉促成兩國之間更緊密的合作。

這是美國去年12月25日對奈及利亞西北部的聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）據點發動空襲以來，首度證實美軍已在當地部署地面人員。

美國總統川普去年底下令對奈及利亞境內的伊斯蘭國目標發動空襲，還說不排除採取更多軍事行動的可能性。

路透社先前報導，根據航班追蹤數據以及現任與前任美國官員透露，美國自11月下旬以來，持續對奈及利亞大片地區進行情資蒐集飛行，顯示兩國安全合作正進一步升溫。

安德森（Dagvin R.M. Anderson）表示，美方是在兩國同意必須加強打擊西非地區的恐怖主義威脅之下，才派遣這支部隊。

安德森並未進一步說明這支部隊的規模，也未提及他們將執行哪些任務。

安德森表示，此舉促成兩國之間更緊密的合作，包括派遣一支規模不大的美國部隊，帶來一些「美國獨有」的能力。

奈及利亞國防部長穆薩（Christopher Musa）證實有一支美國部隊在奈及利亞運作，但同樣未透露更多細節。

一名前美國官員表示，這支美國部隊似乎深度參與情報蒐集工作，並協助奈及利亞部隊對恐怖組織相關團體發動打擊。

川普先前指控奈及利亞未能保護基督徒免於受到伊斯蘭激進分子攻擊，這個西非國家正承受著來自華府的巨大壓力。

川普去年10月底開始警告，基督教在奈及利亞面臨「生存威脅」，對於奈國政府未能阻止針對基督徒社群的暴力行為，揚言要對這個西非國家進行軍事干預。

奈及利亞雖長期面臨安全問題，包括北部伊斯蘭叛亂分子發動的暴力與綁架事件，但奈國政府堅決否認基督徒遭系統性迫害。

針對川普揚言軍事干預，奈國政府表示願與華府合作打擊武裝分子，但駁斥美方關於基督徒面臨特殊險境的說法，並強調武裝分子同樣殺害大量的穆斯林。

美國 奈及利亞 伊斯蘭國
