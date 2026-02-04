美參議院調查納粹掠奪資產 瑞銀遭指扣留關鍵文件

美國聯邦參議院司法委員會今天嚴厲質詢瑞銀集團（UBS）高層，指瑞銀在一項調查中未交出與納粹大屠殺時期遭掠奪、並存放於瑞士信貸（Credit Suisse）的資產相關文件。

法新社報導，調查納粹掠奪猶太受害者資金的申訴專員巴洛夫斯基（Neil Barofsky）告訴司法委員會，這家於2023年併購瑞士信貸的瑞銀集團，至少扣留了150份或更多關鍵文件。

巴洛夫斯基說：「我們討論的，是與納粹是否曾在瑞士信貸擁有帳戶等問題的文件。」

這位前檢察官已查出多個過去不為人知、與納粹官員有關的瑞士信貸帳戶，並破獲多名逃往阿根廷的納粹人士資金流向。

這些圍繞著文件的爭議是這項調查面臨的最新障礙。巴洛夫斯基曾於2022年遭瑞士信貸解職，之後在2023年由瑞銀恢復原職。

他質疑，具爭議性文件包括德國客戶名單、遭掠奪藝術品與貴重物品的資訊，以及其他「對本次調查核心極為關鍵」的內容。

瑞銀總法律顧問李威（Barbara Levi）向司法委員會表示，瑞銀致力於對過去行為保持透明，但目前面臨來自猶太人組織「西蒙魏森索中心」（SimonWiesenthal Center）及其他非政府組織的訴訟威脅。

她說：「我們相信，讓這些資訊公諸於世極為重要。但同時，如果同一個組織又對我們提出訴訟威脅，我們就陷入非常困難的處境。」

李威表示：「不應該是每揭露一項新資訊，就面臨訴訟威脅。否則，任何金融機構或其他組織，又何來誘因回顧歷史並主動揭露這些資訊？」

羅德島州民主黨參議員懷特豪斯（SheldonWhitehouse）指出，這起爭議「看來是一場不必要的紛爭，既影響巴洛夫斯基繼續調查的能力，也損害銀行聲譽，銀行顯然希望被視為合作且秉持善意的一方。」

瑞銀與瑞士信貸是瑞士銀行業與50多萬原告間、金額達12.5億美元的長期和解案的一環，和解涉及納粹大屠殺期間遭掠奪的資產。