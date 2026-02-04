快訊

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

女兒遭踹頭住院…校方要求「被害者道歉」 柚子醫師怒辦轉學

艾普斯坦文件涉立陶宛人脈 檢方啟動人口販運調查

中央社／ 維爾紐斯4日專電

立陶宛檢方3日表示，在檢視近日公開的美國金融家、已定罪性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件後，已正式啟動一項可能涉及人口販運的預審調查。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，總檢察署指出，相關決定是在評估初步資料後作出，並表示透過預審調查才能對引發法律疑慮的情況進行客觀且全面的釐清。

根據報導，檢方表示目前相關單位正審閱公開資料、分析適用的法律框架，並與國際夥伴交換資訊。檢方同時呼籲任何掌握相關資訊者或可能的受害人，主動向執法機關通報。

LRT報導，近日由美國司法部公開的艾普斯坦文件顯示，他與多名立陶宛藝術家、模特兒有互動，並與一對姓氏為佩特瑞克（Petreikė）的夫婦有金錢往來，與這對夫婦相關的文化組織曾自艾普斯坦基金會獲得數萬歐元資助。

報導指出，文件顯示艾普斯坦在遺囑中留給佩特瑞克太太300萬美元（約新台幣9450萬元）。佩特瑞克太太的家人表示，這筆遺產出乎意料，並已拒絕接受。佩特瑞克先生則向媒體表示，他與艾普斯坦的互動僅限於社交與專業層面，對其犯罪行為並不知情，並已宣布退出活動策劃產業。

佩特瑞克是「仲夏維爾紐斯音樂節」（MidsummerVilnius）的主辦人之一。相關關係曝光後，部分表演者已宣布退出音樂節演出。

LRT報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）3日表示，當局應全面審查相關資訊，必要時可尋求美國司法協助。總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）則表示，她相信執法機構會妥善處理此案。

艾普斯坦2008年因勸誘未成年少女賣淫的州級罪名被定罪，但在1起爭議認罪協議下，入獄13個月就獲釋。他2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。

艾普斯坦 立陶宛 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

淫魔艾普斯坦檔案指比爾蓋茲涉婚外情染性病 前妻梅琳達回應了

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

童話變夢魘 挪威王儲妃陷艾普斯坦風波與長子審判

相關新聞

聯準會溝通將減量？華許沉默登場 專家指「少說話」利弊並存

美國總統川普上周五以社群媒體貼文宣布，提名華許接替鮑爾出任聯準會主席，但與過往慣例不同，白宮未再安排發布活動，華許本人自...

被曝交往淫魔艾普斯坦 9高教知名學者忙切割「感到震驚」

根據司法部上周最新披露、逾300萬頁「艾普斯坦調查檔案」文件，至少又有九位高等教育知名學者以喝咖啡、電話交談和搭乘私人飛...

淫魔艾普斯坦信託顯示 有意把1億遺產留給白俄裔女友

司法部上周公布的300萬頁「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)調查檔案裡，有一份名稱為「1953信託」...

Fed理事米倫辭白宮職但華許提名仍卡關：川普愈逼 鮑爾任主席愈久？

聯準會理事米倫（Stephen Miran）周二正式辭去白宮經濟顧問委員會（CEA）主席職務，結束數月來備受爭議的「雙重...

3票之差驚險過關！川普簽署法案結束美政府局部停擺 但下一仗馬上就到

美國眾議院3日以217比214票通過約1.2兆美元的政府撥款法案，總統川普隨即簽署生效，結束自上周末開始的聯邦政府局部停...

決戰期中選舉 美共和黨募得157億資金

在科技富豪和企業挹注下，美國總統川普所屬的共和黨，已為年底期中選舉募得4.83億美元（約新台幣157億元）的雄厚資金，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。