Fed理事米倫辭白宮職但華許提名仍卡關：川普愈逼 鮑爾任主席愈久？

聯準會理事米倫（Stephen Miran）周二正式辭去白宮經濟顧問委員會（CEA）主席職務，結束數月來備受爭議的「雙重身分」安排。此舉不僅回應國會民主黨人的壓力，也為美國總統川普提名下一任聯準會主席人選、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）鋪路，但卻同時凸顯出這項重要的人事任命正陷入政治與制度衝突的拉鋸。

米倫去年9月獲川普提名加入聯準會，填補前理事庫格勒提前離任留下的席次。當時，他僅對白宮職務申請無薪假，保留回鍋的可能。這種不尋常的安排引發參院民主黨人強烈批評，認為他仍與白宮仍存在制度性連結，恐損害聯準會的獨立性與公信力。

米倫在致函川普的辭呈中表示，當初向參議院承諾，若在1月底任期屆滿後仍續任聯準會理事，便會正式離開CEA，如今必須履行諾言。依據聯準會法規，在繼任者獲得參議院確認前，他得以繼續留任聯準會理事。

川普上周五宣布，將提名前聯準會理事華許為下一任聯準會主席。由於主席必須具備理事身分，外界普遍預期，華許將先接替米倫的理事席位，再完成主席任命。然而，參院確認程序恐曠日廢時。

參院銀行委員會目前雖由共和黨以13比11掌握多數，但北卡州共和黨參議員提利斯已表態，將全面杯葛聯準會人事案，直至司法部停止對現任主席鮑爾與理事庫克的刑事調查。若提利斯堅持，委員會表決可能陷入12比12僵局，阻擋華許的提名進入全院表決。

銀行委員會的11名民主黨委員也聯名致函主席史考特，要求延後華許的提名程序，直至針對鮑爾及其他理事的刑事調查終止。他們警告，政府透過司法手段施壓央行，危險且前所未有的舉動，將威脅民主制度與金融市場信心。

這場人事角力背後，是川普政府與聯準會在貨幣政策上的深刻分歧。川普多次公開要求將利率降至1%或更低，但聯準會上周仍決議將利率維持在3.5%-3.75%區間不變。米倫則在理事任內主張降息，並在上周決策會議中，與另一位理事沃勒共同反對按兵不動，支持降息1碼。

分析指出，米倫辭去白宮職務雖解決個人的角色衝突問題，卻無助於化解華許提名面臨的政治阻力。倘若參院未能及時通過華許的提名，鮑爾在5月主席任期屆滿後，仍能在過渡期間繼續掌理聯準會，他的理事任期直至2028年1月。