阻鹽颱風文件公開 美參議員指AT&T與威瑞森擋路

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國參議員肯特威爾今天表示，電信業者AT&T與Verizon阻礙一項名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國大規模網攻關鍵文件公開，要求召開聽證會請業者前來國會說明。

路透社報導，民主黨參議員肯特威爾（MariaCantwell）要求AT&T與威瑞森（Verizon）交出由Alphabet旗下資安部門麥迪安（Mandiant）進行的安全評估，她認為麥迪安顯然受到兩家公司指示，拒絕提供關鍵文件。

肯特威爾在致參議院商務委員會主席克魯茲（TedCruz）信中表示：「如果AT&T與Verizon不願提供國會關鍵文件，本委員會必須儘速召開聽證會，邀請兩家公司執行長說明，在證據顯示「鹽颱風」駭客仍活躍且未受阻的情況下，美國民眾為何要相信電信網路安全。」

Mandiant與Verizon均拒絕置評。AT&T則未立即回應置評請求。

肯特威爾援引聯邦調查局（FBI）公開聲明指出，「鹽颱風」駭客曾針對超過200個美國組織和80個國家發動攻擊，讓中國情報人員有機會監控美國人在海外的私人通訊，並利用手機數據追蹤全球行蹤。

中國政府否認涉及相關行動。

部分案例中，駭客被指控攔截包括美國政要與官員在內的重要對話。多名國會議員形容，這是美國史上最嚴重的電信駭客事件。

肯特威爾表示，「鹽颱風」讓中國政府能「精確鎖定數百萬人位置」及「隨意錄製電話內容」，幾乎波及每一名美國人。

