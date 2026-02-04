3票之差驚險過關！川普簽署法案結束美政府局部停擺 但下一仗馬上就到

美國眾議院3日以217比214票通過約1.2兆美元的政府撥款法案，總統川普隨即簽署生效，結束自上周末開始的聯邦政府局部停擺，並為國會就國土安全部（DHS）經費展開新一輪激烈辯論鋪路。

美聯社報導，眾議院議長強生需要共和黨團幾乎全體支持，才能推動法案進入最終表決。點名投票一度延長近一小時，黨團領導層忙於說服少數試圖藉機推動與撥款無關優先事項的共和黨議員，才勉強湊足票數。

不過，最終表決同樣不輕鬆。結果有21名共和黨眾議員與多數民主黨人站在同一邊，投下反對票；同樣數量的民主黨人則與多數共和黨人站在一起，投下贊成票。

眾院表決告一段落後，美國國會完成對11項年度撥款法案的作業，為政府機構與計畫提供至9月30日的經費。川普隨後在法案上簽字，結束自1月31日開始的政府局部停擺，並稱「這項法案是美國人民的一大勝利」。

連結：https://x.com/disclosetv/status/2018802263385632997?s=20

政府撥款法案塵埃落定，雖標誌著一場預算攻防的終點，卻也是另一場戰役的起點。因應民主黨要求，國土安全部（DHS）目前僅獲得為期2周、至2月13日止的經費；在明尼阿波里斯發生聯邦執法官員槍擊致死兩名民眾普雷蒂（Alex Pretti）與古德（Renee Good）事件後，民主黨要求對移民執法施加更多限制，而困難談判即將到來，特別是對於負責執行全國移民法律的美國移民與海關執法局（ICE）。