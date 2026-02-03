快訊

凶器曝光！養身館男持刀隨機攻擊2路人 傷者逃進派出所倒在值班台

從川粉變川黑 美前眾議員格林：MAGA全是謊言

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
前共和黨籍聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）昔日曾是川普盟友，一直高舉MAGA大旗。 (美聯社資料照片)
美國總統川普的昔日鐵桿盟友、前共和黨籍聯邦眾議員格林近日受訪時痛批，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）口號「全是謊言」，他重返白宮第一年傾力討好富裕支持者。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，格林（Marjorie Taylor Greene）接受電台主持人艾弗森（Kim Iversen）訪問時指出：「我認為人們開始意識到這一切全是謊言。」

此外，格林還指出：「對人民來說，這是一個巨大謊言。MAGA在這個政府中真正服務的對象，是他們的大金主。」

格林也提及：「那些捐贈巨額資金的大金主們，持續捐錢給總統的政治行動委員會（PAC），並且捐款給（美國建國）250週年活動及大型宴會廳。」

在訪談中，格林還批評川普偏袒富裕支持者，並抨擊他將重心放在外交政策，而忽略國內問題。

格林多年來曾是川普的忠誠支持者，曾任喬治亞州聯邦眾議員，近期辭去國會議員職務。她曾公開對健保保費前景及加薩戰事表達擔憂，現已與川普及MAGA陣營決裂。

關於美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）背後的重重疑雲，格林也呼籲川普政府公布完整的艾普斯坦調查檔案。

