決戰期中選舉 美共和黨募得157億資金

在科技富豪和企業挹注下，美國總統川普所屬的共和黨，已為年底期中選舉募得4.83億美元（約新台幣157億元）的雄厚資金，但預計仍會失去目前在國會的多數優勢。

申報文件顯示，川普的超級政治行動委員會（Super Pac）Maga Inc選舉資金已達到3.04億美元。FT指出，這比歷次期中選舉的任何政治行動委員會都還多。再加上共和黨全國委員會（RNC）募到的9,510萬美元、領導力政治行動委員會（Leadership PAC）的5,100萬美元、聯合募款委員會的3,240萬美元，共和黨已籌得4.83億美元，幾乎是民主黨陣營1.67億美元的三倍。

不過，就算砸這麼多錢，歷史大勢恐仍難以阻擋。自1938年以來，入主白宮的政黨，僅有兩次在期中選舉中增加眾議院席次。在川普的第一個總統任期（2018年），共和黨失去40席；而歐巴馬任內的兩次期中選舉（2010年和2014年），共和黨分別淨增加63席和13席。

彭博引述知情人士報導，川普打算利用這些經費在期中選舉扮演「造王者」的角色，會提前布局，這涉及要如何分配資金給向他輸誠表忠者，而那些過去一年和川普作對的議員，資源便會受到排擠。