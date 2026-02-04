決戰期中選舉 美共和黨募得157億資金

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

在科技富豪和企業挹注下，美國總統川普所屬的共和黨，已為年底期中選舉募得4.83億美元（約新台幣157億元）的雄厚資金，但預計仍會失去目前在國會的多數優勢。

申報文件顯示，川普的超級政治行動委員會（Super Pac）Maga Inc選舉資金已達到3.04億美元。FT指出，這比歷次期中選舉的任何政治行動委員會都還多。再加上共和黨全國委員會（RNC）募到的9,510萬美元、領導力政治行動委員會（Leadership PAC）的5,100萬美元、聯合募款委員會的3,240萬美元，共和黨已籌得4.83億美元，幾乎是民主黨陣營1.67億美元的三倍。

不過，就算砸這麼多錢，歷史大勢恐仍難以阻擋。自1938年以來，入主白宮的政黨，僅有兩次在期中選舉中增加眾議院席次。在川普的第一個總統任期（2018年），共和黨失去40席；而歐巴馬任內的兩次期中選舉（2010年和2014年），共和黨分別淨增加63席和13席。

彭博引述知情人士報導，川普打算利用這些經費在期中選舉扮演「造王者」的角色，會提前布局，這涉及要如何分配資金給向他輸誠表忠者，而那些過去一年和川普作對的議員，資源便會受到排擠。

川普 共和黨

延伸閱讀

遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

川普宣布翻修甘迺迪藝術中心 擬閉館2年

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

相關新聞

國會首例 柯林頓夫婦同意為淫魔案眾院作證

美國前總統柯林頓夫婦二日同意就已故淫魔富豪艾普斯坦調查案，在眾院監督委員會作證，這將是美國前總統首度在國會強制下被迫作證...

艾普斯坦檔案曝光 提及川普3.8萬次

美國司法部上月卅日公布新一批約三百萬頁的淫魔富豪艾普斯坦檔案，這些文件充斥美國總統川普的名字，儘管他一再淡化他曾是艾普斯...

美「金庫計畫」砸120億美元 反制陸稀土牌

彭博報導，美國總統川普二日宣布，將啟動總額一百廿億美元（約台幣三八三○億元）的關鍵礦產儲備計畫「金庫計畫」，盼協助製造業...

決戰期中選舉 美共和黨募得157億資金

在科技富豪和企業挹注下，美國總統川普所屬的共和黨，已為年底期中選舉募得4.83億美元（約新台幣157億元）的雄厚資金，但...

遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

在周日（2月1日）的格萊美頒獎典禮上，主持人崔弗·諾亞（Trevor Noah）在頒發年度歌曲獎後開了一個玩笑，提及川普和已故性犯罪者艾普斯坦...

美孩童社群成癮案延後開庭 IG、YouTube備戰

美國加州洛杉磯一宗指控社群媒體讓兒少上癮的指標性審判原訂昨日開庭，因一名律師身體突然不適而推遲，準陪審員們已被告知於本週...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。