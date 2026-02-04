聽新聞
國會首例 柯林頓夫婦同意為淫魔案眾院作證

聯合報／ 編譯尤寶琪／綜合報導
美國前總統柯林頓夫婦二○二四年八月在休士頓參加活動。（美聯社）
美國前總統柯林頓夫婦二日同意就已故淫魔富豪艾普斯坦調查案，在眾院監督委員會作證，這將是美國前總統首度在國會強制下被迫作證。

幾個月來，柯林頓夫婦一直堅持拒絕遵守監督委員會主席、共和黨眾議員柯默的傳票，稱這些傳票無效。他們指責柯默參與川普總統的陰謀，把他們當成川普的政敵進行打擊，並誓言抗爭到底。

由於柯林頓夫婦先前拒絕傳喚，眾院原本預定本周針對柯林頓夫婦的藐視國會指控進行投票；如果投票通過，柯林頓夫婦將面臨巨額罰款，甚至可能被判入獄。

這項投票若付諸實行，將是國會首次對前總統動用如此嚴厲的懲罰；歷史上美國國會一向尊重前總統，雖有少數卸任總統自願作證，但從未有人遭強制而在國會作證。

紐約時報指出，此事發展至此，堪稱柯默的勝利，他一直試圖將該委員會對艾普斯坦案的調查重點，從艾普斯坦和川普的關係以及川普政府對此案的處理爭議，轉移到艾普斯坦和民主黨要人的關係。

目前還不清楚柯林頓夫婦何時赴國會作證，但這將是一九八三年以來美國前總統首次在國會作證，當年前總統福特曾自願出席國會聽證會，討論美國憲法頒布兩百周年紀念活動。

二○二二年川普第一任卸任後，國會特別委員會曾就二○二一年一月六日國會暴動案向他發出傳票，川普則控告該委員會，試圖阻止傳票執行，最終委員會撤回傳票。

上個月，監督委員會的九名民主黨人與共和黨人一起支持對柯林頓提起藐視國會罪指控，三名民主黨人則支持對希拉蕊．柯林頓提起藐視國會罪指控，為眾議院全院投票鋪平道路。許多民主黨人不願被視為掩護和艾普斯坦有關的人，尤其是像柯林頓夫婦這樣背負著沉重包袱的黨內人物。

柯林頓認識二○一九年在監獄中身亡的艾普斯坦，曾出現在美國司法部公布的艾普斯坦檔案多張照片中，但柯林頓並未被控任何與艾普斯坦有關的不當行為，也表示從未去過艾普斯坦的私人島嶼，並在廿年前就與他斷絕聯繫。根據飛行記錄，柯林頓在二○○二年和二○○三年曾四度搭乘艾普斯坦的私人飛機進行國際旅行。

一些民主黨人則對希拉蕊被牽連其中感到不滿，希拉蕊表示，她從未見過艾普斯坦。民主黨眾議員姆福米說，傳喚希拉蕊似乎只是想讓她出醜。

