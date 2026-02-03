遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

在周日（2月1日）的格萊美頒獎典禮上，主持人崔弗·諾亞（Trevor Noah）在頒發年度歌曲獎後開了一個玩笑，提及川普和已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關聯，引發川普強烈不滿，並警告將對諾亞提告。

六度主持格萊美獎的諾亞在周日的典禮上稱，年度歌曲是每個藝術家都想獲得的獎項，就像川普想要格陵蘭一樣，而這也說得通，因為艾普斯坦的島沒了，他需要一個新島可以跟比爾·柯林頓一起玩，隨後表示這是他最後一年主持格萊美獎，「你能拿我怎麼辦」？

川普：向他索賠一大筆錢

川普隨後在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「我從來沒有去過艾普斯坦島，甚至連附近都沒有去過。而且在今晚這個虛假誹謗的說法出現之前，連假新聞媒體都從未指控我去過那裡......諾亞這個徹頭徹尾的輸家（loser），最好把事實弄清楚......看來我要派我的律師去起訴這個可憐的、可悲的、毫無才華的、愚蠢的主持人，並向他索賠一大筆錢。」

周一（2日）川普在白宮被問到是否真的會向諾亞提告時則未正面回應，僅稱諾亞「在格萊美頒獎典禮上的表現糟透了」，並重申自己與艾普斯坦毫無關聯。

自去年一月川普就任以來，已經有多名深夜節目主持人被他批評，其中包括吉米·金摩（Jimmy Kimmel）和史蒂芬·柯爾伯特（Stephen Colbert）。金摩曾因評論查理·柯克遇刺事件遭停播數日，柯爾伯特的節目則是被「哥倫比亞廣播公司」（CBS）下架，將於今年5月播出最後一集。盡管官方宣稱取消該節目是出於財務決策，但外界質疑此舉涉及政治動機。此前，柯爾伯特曾公開批評CBS與川普。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】