快訊

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

財神爺來報喜！大樂透1.39億頭獎一人獨得 獎落「這縣市」

遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

德國之聲／ 德國之聲
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

在周日（2月1日）的格萊美頒獎典禮上，主持人崔弗·諾亞（Trevor Noah）在頒發年度歌曲獎後開了一個玩笑，提及川普和已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關聯，引發川普強烈不滿，並警告將對諾亞提告

六度主持格萊美獎的諾亞在周日的典禮上稱，年度歌曲是每個藝術家都想獲得的獎項，就像川普想要格陵蘭一樣，而這也說得通，因為艾普斯坦的島沒了，他需要一個新島可以跟比爾·柯林頓一起玩，隨後表示這是他最後一年主持格萊美獎，「你能拿我怎麼辦」？

川普：向他索賠一大筆錢

川普隨後在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「我從來沒有去過艾普斯坦島，甚至連附近都沒有去過。而且在今晚這個虛假誹謗的說法出現之前，連假新聞媒體都從未指控我去過那裡......諾亞這個徹頭徹尾的輸家（loser），最好把事實弄清楚......看來我要派我的律師去起訴這個可憐的、可悲的、毫無才華的、愚蠢的主持人，並向他索賠一大筆錢。」

周一（2日）川普在白宮被問到是否真的會向諾亞提告時則未正面回應，僅稱諾亞「在格萊美頒獎典禮上的表現糟透了」，並重申自己與艾普斯坦毫無關聯。

自去年一月川普就任以來，已經有多名深夜節目主持人被他批評，其中包括吉米·金摩（Jimmy Kimmel）和史蒂芬·柯爾伯特（Stephen Colbert）。金摩曾因評論查理·柯克遇刺事件遭停播數日，柯爾伯特的節目則是被「哥倫比亞廣播公司」（CBS）下架，將於今年5月播出最後一集。盡管官方宣稱取消該節目是出於財務決策，但外界質疑此舉涉及政治動機。此前，柯爾伯特曾公開批評CBS與川普。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

川普 提告 格陵蘭

相關新聞

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

紐約時報3日報導，美國和印度領袖的社媒貼文2日喊停兩國經濟戰，但除了新的18%稅率，美國總統川普貼文所述協議的其他方面仍...

遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

在周日（2月1日）的格萊美頒獎典禮上，主持人崔弗·諾亞（Trevor Noah）在頒發年度歌曲獎後開了一個玩笑，提及川普和已故性犯罪者艾普斯坦...

美孩童社群成癮案延後開庭 IG、YouTube備戰

美國加州洛杉磯一宗指控社群媒體讓兒少上癮的指標性審判原訂昨日開庭，因一名律師身體突然不適而推遲，準陪審員們已被告知於本週...

重提美國選舉普遍舞弊 川普：投票應國家化共和黨接管

美國總統川普今天重申他所謂美國選舉普遍存在舞弊的不實說法，認為共和黨應該讓投票「國家化」並且「接管」至少15個地方的投票...

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

彭博資訊報導，美國總統川普2日深夜發文表示，將向哈佛大學索求10億美元（約台幣318.7億元）損害賠償；此舉是回應紐約時...

紐時報導政府向哈佛讓步 川普稱將求償10億美元

「紐約時報」報導，哈佛大學在與政府持續進行和解談判時，已取得政府的部分讓步。對此，美國總統川普今天表示，他的政府將向哈佛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。