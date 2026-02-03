快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

華航安大略線破百萬旅客 機場高層：亞洲重要門戶

中央社／ 洛杉磯2日專電

華航空自2018年開通加州安大略線，今天突破100萬人次旅客。機場高層指出，這條航線8年來已成為南加州內陸地區通往亞洲的重要門戶。

華航今天晚間與加州安大略機場管理局在登機門前，舉行第100萬人次旅客的慶祝活動，贈送一張洛杉磯到台灣的來回機票給第100萬人次的幸運旅客。

安大略國際機場（ONT）位於洛杉磯市中心東邊1個多小時車程的內陸帝國（Inland Empire）地區。華航從2018年起首航安大略，去年加入星宇航空，這條飛台北航線是安大略機場唯一的跨太平洋長程航班。

安大略國際機場傳播與行銷資深副總裁瑟羅（ErenCello）代表機場主管出席雙方聯合舉辦的百萬旅客慶祝儀式。

她向中央社表示，安大略機場原先歸洛杉磯市政府經營，10年前改由地方政府接手營運之後，華航是第一家進駐的國際航空公司。

過去洛杉磯東邊區域的居民如果要飛往亞洲，必定要開車到洛杉磯國際機場。然而洛杉磯國際機場長年交通壅塞，安檢也經常大排長龍。

瑟羅指出，自從安大略飛台北的航線開通之後，深受居民的喜愛，幾乎班班客滿，使得安大略機場成為通往亞洲的重要門戶。

中華航空北美地區行銷協理張邱驊表示，安大略—台北航線的核心優勢，在於地理位置與通關效率，特別吸引居住在鑽石吧（Diamond Bar）、奇諾（Chino）等地的台灣僑民及亞裔居民。

他指出，安大略機場進出動線順暢、通關時間短，對經常往返亞洲的旅客而言，是其他大型機場難以取代的優勢。

華航去年起與西南航空（Southwest Airlines）合作，提供國際與美國內陸航線的「一票到底」服務。

西南航空安大略站副站長賈克森（Jevon Jackson）表示，透過兩家航空公司合作，旅客從亞洲搭乘華航班機抵達加州後，可直接搭西南航空前往美國各地，行李可直掛最終目的地，提升轉機便利性。

華航贈送機票給百萬人次旅客，得主程治恩從事美國商業不動產開發，經常往返台美兩地，他表示因工作需要常飛台北，並轉機前往上海、深圳，相較洛杉磯國際機場的交通壅塞，從安大略飛台灣更顯便利。

機場 華航

延伸閱讀

國道深夜驚魂！貨車北上機場系統出口自撞 貨物噴滿地癱瘓國2匝道

華航旗下的華膳空廚年終出爐 平均7.3個月+定額27萬創新高

華航贊助Team Taiwan包機 陪伴中華選手前進日本WBC世界棒球經典賽

縮短通關時間！「台日機場入境事先確認」今實施 飛日本11機場航班旅客受惠

相關新聞

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

紐約時報3日報導，美國和印度領袖的社媒貼文2日喊停兩國經濟戰，但除了新的18%稅率，美國總統川普貼文所述協議的其他方面仍...

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

彭博資訊報導，美國總統川普2日深夜發文表示，將向哈佛大學索求10億美元（約台幣318.7億元）損害賠償；此舉是回應紐約時...

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家坦言無法預測何時結束

舊金山紀事報2日報導，根據美國地質調查局（USGS）初步數據，美國加州舊金山灣區當天發生20多起規模達2.5以上的地震。...

美孩童社群成癮案延後開庭 IG、YouTube備戰

美國加州洛杉磯一宗指控社群媒體讓兒少上癮的指標性審判原訂昨日開庭，因一名律師身體突然不適而推遲，準陪審員們已被告知於本週...

重提美國選舉普遍舞弊 川普：投票應國家化共和黨接管

美國總統川普今天重申他所謂美國選舉普遍存在舞弊的不實說法，認為共和黨應該讓投票「國家化」並且「接管」至少15個地方的投票...

紐時報導政府向哈佛讓步 川普稱將求償10億美元

「紐約時報」報導，哈佛大學在與政府持續進行和解談判時，已取得政府的部分讓步。對此，美國總統川普今天表示，他的政府將向哈佛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。