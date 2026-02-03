華航安大略線破百萬旅客 機場高層：亞洲重要門戶

中華航空自2018年開通加州安大略線，今天突破100萬人次旅客。機場高層指出，這條航線8年來已成為南加州內陸地區通往亞洲的重要門戶。

華航今天晚間與加州安大略機場管理局在登機門前，舉行第100萬人次旅客的慶祝活動，贈送一張洛杉磯到台灣的來回機票給第100萬人次的幸運旅客。

安大略國際機場（ONT）位於洛杉磯市中心東邊1個多小時車程的內陸帝國（Inland Empire）地區。華航從2018年起首航安大略，去年加入星宇航空，這條飛台北航線是安大略機場唯一的跨太平洋長程航班。

安大略國際機場傳播與行銷資深副總裁瑟羅（ErenCello）代表機場主管出席雙方聯合舉辦的百萬旅客慶祝儀式。

她向中央社表示，安大略機場原先歸洛杉磯市政府經營，10年前改由地方政府接手營運之後，華航是第一家進駐的國際航空公司。

過去洛杉磯東邊區域的居民如果要飛往亞洲，必定要開車到洛杉磯國際機場。然而洛杉磯國際機場長年交通壅塞，安檢也經常大排長龍。

瑟羅指出，自從安大略飛台北的航線開通之後，深受居民的喜愛，幾乎班班客滿，使得安大略機場成為通往亞洲的重要門戶。

中華航空北美地區行銷協理張邱驊表示，安大略—台北航線的核心優勢，在於地理位置與通關效率，特別吸引居住在鑽石吧（Diamond Bar）、奇諾（Chino）等地的台灣僑民及亞裔居民。

他指出，安大略機場進出動線順暢、通關時間短，對經常往返亞洲的旅客而言，是其他大型機場難以取代的優勢。

華航去年起與西南航空（Southwest Airlines）合作，提供國際與美國內陸航線的「一票到底」服務。

西南航空安大略站副站長賈克森（Jevon Jackson）表示，透過兩家航空公司合作，旅客從亞洲搭乘華航班機抵達加州後，可直接搭西南航空前往美國各地，行李可直掛最終目的地，提升轉機便利性。

華航贈送機票給百萬人次旅客，得主程治恩從事美國商業不動產開發，經常往返台美兩地，他表示因工作需要常飛台北，並轉機前往上海、深圳，相較洛杉磯國際機場的交通壅塞，從安大略飛台灣更顯便利。