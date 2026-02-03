美孩童社群成癮案延後開庭 IG、YouTube備戰

快訊

中央社／ 洛杉磯3日綜合外電報導
美國加州洛杉磯一宗指控社群媒體讓兒少上癮的指標性審判原訂昨日開庭，因一名律師身體突然不適而推遲，準陪審員們已被告知於本週稍晚再返回洛杉磯法院。YouTube示意圖／路透社
美國加州洛杉磯一宗指控社群媒體讓兒少上癮的指標性審判原訂昨日開庭，因一名律師身體突然不適而推遲，準陪審員們已被告知於本週稍晚再返回洛杉磯法院。

法新社報導，在完成陪審團遴選後，洛杉磯法院預定今天展開開審陳述，但知情人士表示，由於一名律師身體不適，導致審判程序暫停。法院發布的命令指出，審判程序將於5日恢復。

這宗訴訟的原告是一名以姓名縮寫為K.G.M.的19歲加州女性，根據法庭文件，她說TikTok、Snapchat、Instagram、YouTube這幾個社群平台「抓住注意力」的設計，是她年幼就成癮的原因。

她將自己的憂鬱及輕生念頭歸咎於所使用的那些應用程式（App），並希望讓設計這些平台的公司負起責任。目前Snapchat、TikTok均與原告達成和解，此案僅剩的被告為Instagram母公司Meta，以及Alphabet旗下的YouTube。

這場審判之所以備受關注，是因為其結果可能在法律上確立社群媒體公司是否蓄意設計平台讓兒童成癮的先例。

這起在加州洛杉磯法院進行的案件被視為風向球，因為其結果可能為未來全美大量相關訴訟定下基調。

社群媒體公司面臨數百起訴訟，涉嫌讓年輕用戶對內容上癮，導致憂鬱、飲食失調、精神疾病住院，甚至自殺等情況。

