重提美國選舉普遍舞弊 川普：投票應國家化共和黨接管
美國總統川普今天重申他所謂美國選舉普遍存在舞弊的不實說法，認為共和黨應該讓投票「國家化」並且「接管」至少15個地方的投票流程。他並未具體點出所指的是哪些地方。
路透社報導，川普持續錯誤主張自己2020年大選落敗肇因於選舉舞弊。他在前聯邦調查局（FBI）副局長邦吉諾（Dan Bongino）的Podcast訪談中作以上表示，但未具體說明意圖。
他在「邦吉諾秀」（The Dan Bongino Show）中提到移民時說：「這些人被帶來我們國家投票，他們進行非法投票。而且你知道嗎，令人驚訝的是，共和黨人在這個問題上不夠強硬。」
川普在訪談中說：「共和黨人應該說，我們要接管。我們應該接管投票，至少在許多、在15個地方接管投票。共和黨人應該讓投票國家化。」
他並未具體說明這些地點，但表示：「我們有一些州非常歪曲，還在計票。我明明贏下這些州，結果卻顯示我沒贏。」
針對川普說法，白宮沒有立即回應置評請求。
川普這番言論引發反彈。共和黨籍聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）在社群媒體X發文表示：「當時（聯邦眾議院）裴洛西（Nancy Pelosi）議長希望對全美50州選舉推動重大改革時，我反對選舉國家化。這次我同樣反對。」
密西根州務卿發言人哈德蒙（Cheri Hardmon）聲明指出：「美國憲法將選舉交由各州負責，而不是聯邦政府，這就是法律。」
美國將於11月舉行期中選舉，決定未來兩年國會控制權誰屬。
根據美國憲法，選舉由各州和當地轄區辦理。
