紐時報導政府向哈佛讓步 川普稱將求償10億美元

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
「紐約時報」報導，哈佛大學在與政府持續進行和解談判時，已取得政府的部分讓步。對此，美國總統川普今天表示，他的政府將向哈佛大學求償10億美元（約新台幣318億元）。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們現在正尋求10億美元的損害賠償，並希望未來與哈佛大學（HarvardUniversity）不要再有任何瓜葛。」

川普政府官員指控哈佛等大學推廣所謂的「覺醒」（woke）意識形態，並在挺巴勒斯坦抗議期間未能充分保護猶太學生，因此提出法律訴訟並要求支付巨額賠償金。

批評人士則稱，這是川普政府對自由派大學發起的施壓行動。

去年夏季，同為常春藤盟校的哥倫比亞大學（Columbia University）同意向川普政府支付2億美元，並承諾遵守禁止在招生或聘僱中考量種族因素的規定。

但紐時今天稍早報導，歷經漫長談判後，川普已撤回政府要求哈佛支付2億美元和解金的主張。

川普去年9月曾向媒體表示，與哈佛的談判已接近達成5億美元的和解協議，內容包括設立職業學校。

川普今天深夜發文提到：「他們想要一套複雜的職業培訓方案，但這被拒絕了，因為那完全不足，且在我們看來難以成功。」

他又說：「這只不過是哈佛試圖擺脫支付超過5億美元大筆現金的一種方式，考量到他們犯下的嚴重且惡劣的不法行為，這個金額應該要高得許多。」但川普並未具體說明哈佛涉嫌違反哪些法律。

另一所常春藤盟校賓州大學（University ofPennsylvania）去年也對川普政府的疑慮做出妥協，宣布將禁止跨性別女性參加女子運動賽事。

