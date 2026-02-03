快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家坦言無法預測何時結束

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州舊金山市中心。路透
美國加州舊金山市中心。路透

舊金山紀事報2日報導，根據美國地質調查局（USGS）初步數據，美國加州舊金山灣區當天發生20多起規模達2.5以上的地震。其中最大一起於當地時間早上7時過後不久發生，規模達4.2，震央位於聖拉蒙（San Ramon）東南方，奧克蘭、里奇蒙、聖利安卓及海沃德等地區均明顯感受到劇烈震動。

根據USGS數據，初步報告顯示，該地區2日整天共發生超過40起地震，規模介於1.3至3.9之間，震央位置彼此非常接近，集中在聖拉蒙一處由爾科斯塔大道（Alcosta Boulevard）貫穿的區域；晚間8時30分，當地另記錄到一起規模3.4的地震。

舊金山居民回報格倫公園（Glen Park）一帶窗戶作響，潘漢德爾北區（North of the Panhandle）亦感受到隆隆震動。整體而言，目前尚未出現大規模災損回報，但ABC7公布的畫面顯示，聖拉蒙一間7-Eleven便利商店內有商品因地震從貨架上掉落。

聖拉蒙這座東灣城市近幾個月來持續受到間歇性地震影響。根據舊金山紀事報1月對USGS數據的分析，該市周邊在2025年11月與12月共記錄到87起規模達2以上的地震。柏克萊地震實驗室地震學家勒克斯（Angie Lux）指出：「這絕對是個非常活躍的地震群，我們過去曾在這個地區看過類似的地震群活動。」

所謂「地震群」（earthquake swarms），是指地震在小範圍內反覆發生。科學家目前尚無法完全解釋其成因，但推測可能與地底深處的水或其他流體經由次斷層向上移動有關，並預期該地區發生的地震規模將相對較小。USGS研究地球物理學家巴爾泰（Annemarie Baltay）透過電子郵件表示，科學家目前仍無法預測聖拉蒙周邊這波地震活動何時會結束。

每日郵報指出，這次地震活動再度引發外界對北加州與舊金山灣區未來20年內發生大地震的憂慮，相關風險不僅被視為可能，甚至被認為機率極高。USGS科學家於2015年發布的評估報告亦指出，該地區在2043年前至少發生一起規模超過6.7的強震，其機率高達95%。

USGS的地震預測並顯示，這起潛在強震有72%的機率將直接發生在約800萬人口居住的舊金山灣區。整體而言，評估認為加州境內發生規模6.7以上大地震的機率超過99%，範圍亦包括南加州、鄰近洛杉磯與聖地牙哥一帶。

地震

延伸閱讀

上午9時42分花蓮秀林鄉發生規模3.2有感地震 最大震度2級

今天雨停回暖、周五起變天恐2階段氣溫直墜探個位數 不排除達寒流門檻

臺東成功鎮發生規模3.9 淺層地震有感震動

台南七股區深夜規模3.7地震 最大震度佳里3級

相關新聞

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家坦言無法預測何時結束

舊金山紀事報2日報導，根據美國地質調查局（USGS）初步數據，美國加州舊金山灣區當天發生20多起規模達2.5以上的地震。...

疑積雪堵住排氣管 紐約獸醫與狗陳屍車內

紐約市皇后區法拉盛一名57歲男子和一隻小型犬近日在一輛車內被發現死亡，警方正在調查他們是否因汽車發動機排出的一氧化碳而喪...

川普促眾院盡快通過撥款法案：不得更改內容

聯邦政府1月31日再度部分停擺後，眾院議長強生(Mike Johnson)正試圖推動一項已於參院過關的撥款法案，以重啟多...

川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審

川普總統2025年1月20日重返白宮首日即簽署行政命令，終止在美出生者自動成為公民，若父母為臨時訪客或非法移民，在美國誕...

「人人有權來美國」吳弭過往言論遭圍剿

麻州波士頓市民主黨籍市長吳弭(Michelle Wu)近日因一段過往言論再度在社群媒體上引發熱議。她曾表示「地球上的每一...

介入喬州大選舞弊調查？川普與FBI探員通話 「只是加油打氣」

紐約時報2日報導，聯邦調查局(FBI)上周搜索喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)一處選務中心，從許多層面來看...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。