關閉甘迺迪中心兩年整修 川普：不會完全拆除
美國總統川普今天表示，他不會拆除甘迺迪中心（Kennedy Center），但暗示將有重大變革。此前一天，他才宣布將關閉這個著名的華府藝文場館兩年，以進行整修。
川普昨天透露，他將暫時關閉這座綜合場館。在他將甘迺迪中心貼上過於「覺醒」（woke）的標籤，隨後又將自己的名字加到建築外牆上後，已有多位知名藝術家取消了在甘迺迪中心的演出。
法新社報導，曾是營建業大亨的川普，今天在白宮橢圓形辦公室被問及是否計劃拆除甘迺迪中心時告訴記者：「我不是要把它拆掉，我會利用它的鋼材。」
「我們會利用它的結構，我們會用一些大理石，有些大理石會被拆下來…但當它重新開放時，將會煥然一新，而且美輪美奐。」
川普表示，甘迺迪中心的整修工程預計於7月4日展開，花費大約在「2億美元（約新台幣63億元）左右」，但未說明資金來源。
川普長期以來一直宣稱，這座為紀念遇刺身亡美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）而建、並於1971年啟用的建築，已經年久失修，需要進行翻新。
川普自1年多前重返執政以來，強勢接管一度不具黨派色彩的甘迺迪中心，並宣稱部分表演藝術節目過於「覺醒」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言