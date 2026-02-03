聽新聞
0:00 / 0:00
在野黨封殺政院版自推軍購特別條例草案 美參議員：失望
行政院日前提出規模1.25兆元的軍購特別條例草案，但至今仍未完成付委。國民黨與民眾黨團1月底在席次優勢下，將民眾黨自提版本送交委員會審查，並封殺行政院版本。彭博資訊報導相關進展後，美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）隨即在「X」發文，表達失望。
彭博資訊在「X」發文指出，台灣在野黨推動一項法案，擬削減特別軍事預算，恐影響金額高達數十億美元、用以嚇阻中國入侵威脅的對美武器採購。
美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾轉發該則貼文，並寫道：「看到台灣國會在野黨如此大幅削減賴總統的國防預算，我感到失望。」他進一步強調：「原先的提案為迫切需要的武器系統提供經費。台灣的國會應該重新考慮，特別是在中國威脅升高之際。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言