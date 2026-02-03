在野黨封殺政院版自推軍購特別條例草案 美參議員：失望

行政院日前提出規模1.25兆元的軍購特別條例草案，但至今仍未完成付委。國民黨與民眾黨團1月底在席次優勢下，將民眾黨自提版本送交委員會審查，並封殺行政院版本。彭博資訊報導相關進展後，美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）隨即在「X」發文，表達失望。

I’m disappointed to see Taiwan’s opposition parties in parliament slash President Lai’s defense budget so dramatically.



The original proposal funded urgently needed weapons systems. Taiwan’s parliament should reconsider—especially with rising Chinese threats. https://t.co/U0z1WPwO30 — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) 2026年2月3日

彭博資訊在「X」發文指出，台灣在野黨推動一項法案，擬削減特別軍事預算，恐影響金額高達數十億美元、用以嚇阻中國入侵威脅的對美武器採購。

美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾轉發該則貼文，並寫道：「看到台灣國會在野黨如此大幅削減賴總統的國防預算，我感到失望。」他進一步強調：「原先的提案為迫切需要的武器系統提供經費。台灣的國會應該重新考慮，特別是在中國威脅升高之際。」