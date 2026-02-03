快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

聽新聞
0:00 / 0:00

在野黨封殺政院版自推軍購特別條例草案 美參議員：失望

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（左）於2025年8月29日在總統府，與賴清德總統合影。總統府／美聯社
美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（左）於2025年8月29日在總統府，與賴清德總統合影。總統府／美聯社

行政院日前提出規模1.25兆元的軍購特別條例草案，但至今仍未完成付委。國民黨與民眾黨團1月底在席次優勢下，將民眾黨自提版本送交委員會審查，並封殺行政院版本。彭博資訊報導相關進展後，美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）隨即在「X」發文，表達失望。

彭博資訊在「X」發文指出，台灣在野黨推動一項法案，擬削減特別軍事預算，恐影響金額高達數十億美元、用以嚇阻中國入侵威脅的對美武器採購。

美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾轉發該則貼文，並寫道：「看到台灣國會在野黨如此大幅削減賴總統的國防預算，我感到失望。」他進一步強調：「原先的提案為迫切需要的武器系統提供經費。台灣的國會應該重新考慮，特別是在中國威脅升高之際。」

延伸閱讀

川普堅持徹查Fed主席鮑爾、無視黨內反彈 新主席提名恐遭封殺

中共藉國共論壇介入選舉？ 李彥秀：提名有制度不是誰都可介入

賴總統批白版軍購條例付委侵犯行政權 黃國昌酸：憲法要重修

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

相關新聞

在野黨封殺政院版自推軍購特別條例草案 美參議員：失望

行政院日前提出規模1.25兆元的軍購特別條例草案，但至今仍未完成付委。國民黨與民眾黨團1月底在席次優勢下，將民眾黨自提版...

更多艾普斯坦資料曝光 影片揭本人否認是「惡魔」

根據美國當局最新公布的一段影片訪談，已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）否認自己是「惡魔」，並堅稱自...

「讓美國再度偉大」是騙人的！前盟友格林批川普回任偏袒大金主

美國前聯邦眾議員格林（ Marjorie Taylor Greene）近日接受電台專訪時直言，美國總統川普的口號「讓美國...

艾普斯坦案調查 柯林頓夫婦同意赴國會作證

美國前總統柯林頓的發言人表示，柯林頓夫婦將在聯邦眾議院針對已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查...

ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機

美國國土安全部表示，在移民官員於明尼阿波利斯（Minneapolis）槍殺兩名抗議人士的事件發生後，當地聯邦執法人員將配...

遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。