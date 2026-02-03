紐時：伊朗願關核計畫接受美替代方案 濃縮鈾交俄

美方與中東知情官員與消息人士透露，美國與伊朗高層預計6日在伊斯坦堡會面；據稱伊朗願關閉或暫停核計畫為讓步，並接受美國去年所提由一區域聯盟提供伊朗民用核能的方案。

Axios新聞網引述消息人士提醒，如期讓會談6日登場是「最佳情況」，在會談真正登場前一切都還不確定。屆時若順利舉行會談，將是去年6月以色列與伊朗爆發12日戰爭、美軍空襲伊朗核設施以來，美國與伊朗官員間的首次會面，當前川普政府正於波斯灣大舉增兵。

紐約時報披露，美方與談代表將是川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（JaredKushner），伊朗方面則是外長阿拉奇（AbbasAraghchi）。

目前川普對伊朗提出的要求包括必須終止核子計畫、接受彈道飛彈設限，以及停止支持如哈瑪斯、真主黨等伊朗在中東各地的代理人。

據伊朗與美方官員說法，阿拉奇與魏科夫目前已透過簡訊直接聯繫。

這兩名官員透露，為讓局勢降溫，伊朗願意做重大讓步－關閉或暫停核子計畫。伊朗也偏好美國去年提出的一項方案，即成立一個區域性聯盟來生產核能。

川普政府去年為阻斷伊朗發展核武但兼顧蓋核電廠所需核燃料而提出一項方案，架構是美國協助伊朗興建核能反應爐，並由區域國家組成一個聯盟來管理鈾濃縮設施，等伊朗開始能從這套方案取得民生核能後，就必須全面停止在國內所有鈾濃縮活動。

兩名官員還表示，伊朗國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）近日曾與俄羅斯總統普丁會面並轉達伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的訊息，表示伊朗願比照2015年各方所達成的伊朗核子協議，將濃縮鈾運往俄羅斯。

2015年美、俄、中、英、法、德及歐盟與伊朗達成核子協議，伊朗遵守相關限制換取西方撤銷大部分制裁，但美國2018年5月在川普第一任時片面退出協議，逕自對伊朗恢復制裁，美伊再度轉趨惡化；去年6月美國加入以色列對伊朗的戰事，空襲伊朗核設施後聲稱重創伊朗濃縮鈾的能力。

華爾街日報引述相關人士指出，包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、埃及、巴基斯坦與阿曼的外長也預計參與6日的美伊會談。

當前美伊立場仍嚴重分歧。伊朗告訴協助調停的中東各國，他們只願意討論核子計畫；然而美國要求更廣泛的談判範圍，須涵蓋限制伊朗的彈道飛彈及削弱對中東各地代理人的支持。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）1月31日與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話。熟悉內情人士透露，兩人當時討論一項由阿曼與卡達起草、架構參考加薩與俄烏和平方案的相關計畫，內容結合處理濃縮鈾等問題的步驟，以及經濟誘因與安全承諾。

據稱裴澤斯基安在與埃及總統的通話表示，希望美國能保證在任何談判期間都不會對伊朗發動攻擊；伊朗擔心美國可能藉外交談判為發動攻擊爭取時間，一如去年6月美伊原訂6月舉行會談，但以色列在會談前幾天突襲開戰。

另據美方官員表示，川普要求幕僚提出可迅雷不及掩耳又能「一擊定乾坤」的攻擊選項，避免引長期中東戰爭，但分析人士與部分幕僚都認為，這種選項並不存在。