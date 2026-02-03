「讓美國再度偉大」是騙人的！前盟友格林批川普回任偏袒大金主

美國前聯邦眾議員格林（ Marjorie Taylor Greene）近日接受電台專訪時直言，美國總統川普的口號「讓美國再次偉大」（MAGA）是個「謊言」，並批評川普重返白宮的第一年，施政重點放在迎合富有的支持者。

國會山報2日報導，格林過去長期支持川普，但隨著雙方分歧日益擴大，她已於近日辭去國會職務。格林在訪問中表示：「我認為人們正在意識到，這一切都是謊言，對人民來說是個大謊言。在這個政府裡，MAGA真正服務的對象、他們正在服務的人，就是那些大金主。」

她並補充指出，那些人正是「把錢全都砸下去、持續替總統的政治行動委員會（PAC）輸血，還出資美國建國250周年活動與那座大型宴會廳的超級大金主」。

格林進一步表示，真正因支持川普而受益的，正是這些金主。她說：「這些人才能得到特殊的好處，拿到政府合約、獲得特赦，或者是他們所愛的人，甚至朋友，也能拿到特赦。」

她也批評川普偏袒富有盟友，將施政重心放在外交政策，而非國內問題，並表示：「是外國勢力在這裡說了算，是那些超大企業，以及所謂對世界最有利的考量。這才是真正的MAGA。我們正在看到一場代表以色列進行的戰爭，也看到數十萬無辜的加薩人民被徹底殺害，只是為了能在那裡興建新的不動產開發案。金錢可以大量湧入，每個人都能在新的加薩致富。」

格林接著說：「我們正在看到一整個計畫逐步展開，其實是一種新的世界秩序，一種新的做生意方式。這有點像那個《史酷比》的迷因，他們把壞人的面具扯下來。」她並指控，MAGA運動「其實並不是關於美國，或美國人民」。