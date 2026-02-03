快訊

明立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌 好運財運恐跑光光

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

「讓美國再度偉大」是騙人的！前盟友格林批川普回任偏袒大金主

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前聯邦眾議員格林2025年12月17日準備參加任內最後一次表決。路透
美國前聯邦眾議員格林2025年12月17日準備參加任內最後一次表決。路透

美國前聯邦眾議員格林（ Marjorie Taylor Greene）近日接受電台專訪時直言，美國總統川普的口號「讓美國再次偉大」（MAGA）是個「謊言」，並批評川普重返白宮的第一年，施政重點放在迎合富有的支持者。

國會山報2日報導，格林過去長期支持川普，但隨著雙方分歧日益擴大，她已於近日辭去國會職務。格林在訪問中表示：「我認為人們正在意識到，這一切都是謊言，對人民來說是個大謊言。在這個政府裡，MAGA真正服務的對象、他們正在服務的人，就是那些大金主。」

她並補充指出，那些人正是「把錢全都砸下去、持續替總統的政治行動委員會（PAC）輸血，還出資美國建國250周年活動與那座大型宴會廳的超級大金主」。

格林進一步表示，真正因支持川普而受益的，正是這些金主。她說：「這些人才能得到特殊的好處，拿到政府合約、獲得特赦，或者是他們所愛的人，甚至朋友，也能拿到特赦。」

她也批評川普偏袒富有盟友，將施政重心放在外交政策，而非國內問題，並表示：「是外國勢力在這裡說了算，是那些超大企業，以及所謂對世界最有利的考量。這才是真正的MAGA。我們正在看到一場代表以色列進行的戰爭，也看到數十萬無辜的加薩人民被徹底殺害，只是為了能在那裡興建新的不動產開發案。金錢可以大量湧入，每個人都能在新的加薩致富。」

格林接著說：「我們正在看到一整個計畫逐步展開，其實是一種新的世界秩序，一種新的做生意方式。這有點像那個《史酷比》的迷因，他們把壞人的面具扯下來。」她並指控，MAGA運動「其實並不是關於美國，或美國人民」。

延伸閱讀

川普堅持徹查Fed主席鮑爾、無視黨內反彈 新主席提名恐遭封殺

關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%

「間諜酋長」投資川普爆爭議 去年入股相關加密幣事業 引發利益衝突疑慮

相關新聞

更多艾普斯坦資料曝光 影片揭本人否認是「惡魔」

根據美國當局最新公布的一段影片訪談，已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）否認自己是「惡魔」，並堅稱自...

「讓美國再度偉大」是騙人的！前盟友格林批川普回任偏袒大金主

美國前聯邦眾議員格林（ Marjorie Taylor Greene）近日接受電台專訪時直言，美國總統川普的口號「讓美國...

艾普斯坦案調查 柯林頓夫婦同意赴國會作證

美國前總統柯林頓的發言人表示，柯林頓夫婦將在聯邦眾議院針對已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查...

ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機

美國國土安全部表示，在移民官員於明尼阿波利斯（Minneapolis）槍殺兩名抗議人士的事件發生後，當地聯邦執法人員將配...

遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘...

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽

美國司法部近日公布大量與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的調查文件，從美國總統川普、科技巨頭馬斯克到英國前王子安德魯，裡面出現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。