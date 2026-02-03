更多艾普斯坦資料曝光 影片揭本人否認是「惡魔」

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
司法部30日公布最後一批300萬頁的艾普斯坦檔案，還有2000段視頻。（美聯社）
根據美國當局最新公布的一段影片訪談，已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）否認自己是「惡魔」，並堅稱自己只是「最低級別」的性犯罪者。

法新社報導，這段約兩小時的訪談，是由總統川普（Donald Trump）的前顧問巴農（Steve Bannon）執行，拍攝地疑似為艾普斯坦在紐約的住家，拍攝日期不詳。

巴農問艾普斯坦，「你覺得你自己就是惡魔本尊嗎？」

艾普斯坦笑著說：「不是，但我確實有一面好鏡子。」他當時身穿黑色上衣、戴著眼鏡。巴農再次追問時，艾普斯坦回應：「我不知道，你為什麼要這麼說？」

針對被巴農貼上「三級性犯罪者」標籤，艾普斯坦表示反對，說自己「是最低級別的」。根據美國分類，三級性犯罪者代表對公眾安全構成最嚴重威脅。

巴農補充，「但仍舊是罪犯」。艾普斯坦回答說：「對。」

這場交鋒之前，巴農曾問艾普斯坦是否認為他的財富為「髒錢」，質疑他是靠「為世界上最壞的人提供建議」賺來的。

艾普斯坦堅稱自己財富來源合法，但也坦言「道德倫理永遠是複雜的問題」。

他還辯稱自己曾捐款協助消除巴基斯坦與印度的小兒麻痺症，藉此為財富來源辯護。

文件顯示，巴農與艾普斯坦曾定期聯繫，艾普斯坦甚至表示願協助這名極右派政治人物在歐洲推廣其保守理念。

自總統川普2025年1月重返白宮以來，美國當局已公布數以百萬計有關艾普斯坦的文件、照片及影片。

這些資料揭露了艾普斯坦與微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、導演伍迪艾倫（Woody Allen）等商界與名人，以及包括川普和前總統柯林頓（BillClinton）在內的政治人物與學者之間的關聯。

艾普斯坦2008年就勸誘未成年少女賣淫的州級罪名被定罪，但在1起爭議認罪協議下，入獄13個月就獲釋。他2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。

