川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

美國與印度達成貿易協議，印度輸美商品關稅從50%降至18%，對照華府揚言加徵對韓關稅至25%，引發南韓苦澀情緒。隨著美韓談判再度卡關、白宮啟動加徵關稅程序，南韓外交部長趙顯3日將赴華府與美國國務卿兼國安顧問魯比歐會談，能否替陷入僵局的美韓談判解套、緩和關稅壓力，成為外界關注焦點。

朝鮮日報報導，川普大幅下調對印度關稅，卻威脅對簽有共同防禦條約的盟友南韓採取強硬做法，顯見溫度差。報導再度提到，南韓國務總理金民錫前腳會晤美國副總統范斯，並同意開設熱線和落實共同事實清單，美國總統川普後腳就威脅加徵對韓關稅至25%。

儘管首爾急派經貿官員赴美協商，產業通商資源部長金正官兩度會晤美國商務部長盧特尼克卻空手而歸，美韓談判陷入僵局。

南韓外交部長趙顯3日將與魯比歐會談，外界關注能否化解美方加徵關稅壓力。

趙顯此行原定出席美國國務院4日主辦的「關鍵礦產部長級會議」。

韓媒稱，韓方主動要求提前一天舉行韓美會談，美方隨即同意。南韓外交部2日曾表示，兩國外長將就加速落實共同事實清單後續措施，就相關未決議題進行全面協商。

南華早報引述金正官坦言，儘管首爾一再釋出保證，美方官員幾乎沒有妥協意願。華府正執行提高關稅的程序步驟，包括發表聯邦公報和可能懲罰措施，關稅痛苦將襲向南韓。