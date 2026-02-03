快訊

明立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌 好運財運恐跑光光

賴總統提台美未來合作三大戰略 籲立院跳脫政黨窠臼審議關稅協議

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

聽新聞
0:00 / 0:00

艾普斯坦案調查 柯林頓夫婦同意赴國會作證

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
柯林頓夫婦。（美聯社）
柯林頓夫婦。（美聯社）

美國前總統柯林頓的發言人表示，柯林頓夫婦將在聯邦眾議院針對已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查中作證，此舉避免了一場可能導致兩人被判藐視國會的投票。

柯林頓（Bill Clinton）與妻子希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）最初拒絕出席國會聽證會，而這場聽證會旨在審查當局如何處理對這位聲名狼藉金融家的早期調查。艾普斯坦曾與全球許多商業和政治菁英有過往來與書信聯繫。

柯林頓夫婦的副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）在社群媒體上發文表示：「他們已在宣誓下告訴過你們他們所知道的一切，但你們不在乎。不過，前總統和前國務卿將會出席。他們期待能樹立一個適用於所有人的先例。」

路透社報導，眾院議長強生（Mike Johnson）對這項消息表示歡迎，但並未說明眾院是否會取消原定的藐視國會投票。

強生說：「這是好的發展。我們期望每個人都遵守國會的傳票。」

艾普斯坦案持續讓華府籠罩在陰影之中，本案不僅牽涉美國政壇一些最知名的人物，也凸顯了形塑這起醜聞的激烈黨派鬥爭。

無論是總統川普還是柯林頓夫婦，都未被指控與艾普斯坦的活動有關的刑事不當行為。

據法新社報導，在最初拒絕赴華府作證的信函中，柯林頓夫婦曾主張，由於缺乏明確的立法目的，這些傳票無效。

共和黨人表示，這對民主黨夫婦過去與這位商業大亨的關聯，包括柯林頓在2000年代初期使用艾普斯坦的私人飛機，足以證明有必要進行當面宣誓質詢。

柯林頓夫婦先前提交了宣誓書面聲明，描述他們對艾普斯坦及他的同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的了解。麥克斯威爾因性販運罪名正在服20年徒刑。

柯林頓承認曾為柯林頓基金會（ClintonFoundation）相關的人道工作搭乘艾普斯坦的飛機，但表示他從未造訪過他的私人島嶼。

希拉蕊則表示，她與艾普斯坦沒有任何實質互動，從未搭乘過他的飛機，也從未造訪過他的島嶼。

柯林頓

延伸閱讀

挪威王儲妃母子爆雙醜聞重創王室形象 他涉4起性侵、對前女友施暴、運輸3.5公斤大麻

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽

宣布退出工黨！英國前駐美大使曼德森與淫魔富豪關係匪淺

美解密文件打臉馬斯克！曾問淫魔富豪「哪晚趴踢最瘋、想鬆一下」

相關新聞

艾普斯坦案調查 柯林頓夫婦同意赴國會作證

美國前總統柯林頓的發言人表示，柯林頓夫婦將在聯邦眾議院針對已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查...

ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機

美國國土安全部表示，在移民官員於明尼阿波利斯（Minneapolis）槍殺兩名抗議人士的事件發生後，當地聯邦執法人員將配...

遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘...

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽

美國司法部近日公布大量與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的調查文件，從美國總統川普、科技巨頭馬斯克到英國前王子安德魯，裡面出現...

川普威脅動武 伊朗與美國談判框架即將敲定

在美國總統川普（Donald Trump）威脅對伊朗採取軍事行動之際，伊朗今天說，預期與美國的談判框架將於未來數日內敲定

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

華盛頓郵報報導，美國總統川普日前首度出席華府老牌俱樂部「苜蓿草俱樂部」年度晚宴，他在台上致詞時頻頻嘲諷政治對手，不避諱拿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。