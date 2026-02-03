艾普斯坦案調查 柯林頓夫婦同意赴國會作證

美國前總統柯林頓的發言人表示，柯林頓夫婦將在聯邦眾議院針對已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查中作證，此舉避免了一場可能導致兩人被判藐視國會的投票。

柯林頓（Bill Clinton）與妻子希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）最初拒絕出席國會聽證會，而這場聽證會旨在審查當局如何處理對這位聲名狼藉金融家的早期調查。艾普斯坦曾與全球許多商業和政治菁英有過往來與書信聯繫。

柯林頓夫婦的副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）在社群媒體上發文表示：「他們已在宣誓下告訴過你們他們所知道的一切，但你們不在乎。不過，前總統和前國務卿將會出席。他們期待能樹立一個適用於所有人的先例。」

路透社報導，眾院議長強生（Mike Johnson）對這項消息表示歡迎，但並未說明眾院是否會取消原定的藐視國會投票。

強生說：「這是好的發展。我們期望每個人都遵守國會的傳票。」

艾普斯坦案持續讓華府籠罩在陰影之中，本案不僅牽涉美國政壇一些最知名的人物，也凸顯了形塑這起醜聞的激烈黨派鬥爭。

無論是總統川普還是柯林頓夫婦，都未被指控與艾普斯坦的活動有關的刑事不當行為。

據法新社報導，在最初拒絕赴華府作證的信函中，柯林頓夫婦曾主張，由於缺乏明確的立法目的，這些傳票無效。

共和黨人表示，這對民主黨夫婦過去與這位商業大亨的關聯，包括柯林頓在2000年代初期使用艾普斯坦的私人飛機，足以證明有必要進行當面宣誓質詢。

柯林頓夫婦先前提交了宣誓書面聲明，描述他們對艾普斯坦及他的同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的了解。麥克斯威爾因性販運罪名正在服20年徒刑。

柯林頓承認曾為柯林頓基金會（ClintonFoundation）相關的人道工作搭乘艾普斯坦的飛機，但表示他從未造訪過他的私人島嶼。

希拉蕊則表示，她與艾普斯坦沒有任何實質互動，從未搭乘過他的飛機，也從未造訪過他的島嶼。