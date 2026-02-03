快訊

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

印度停購俄油有貓膩？川普自誇5000億美元大單 印度只認18%關稅

賴總統滿意度未來極可能「黃金交叉」 他曝大罷免後民調奇蹟回升原因

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 無視黨內反彈 新主席提名恐遭封殺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普堅持針對聯準會主席鮑爾的刑事調查應持續進行，儘管共和黨議員放話，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。美聯社
美國總統川普堅持針對聯準會主席鮑爾的刑事調查應持續進行，儘管共和黨議員放話，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。美聯社

美國總統川普周一表示，針對聯準會（Fed）主席鮑爾的刑事調查應持續進行，未理會一名共和黨參議員放話威脅，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。

川普在白宮橢圓形辦公室向記者表示，負責主導這起前所未見、針對央行主席調查的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）「應徹查到底」。

川普是在被問到，鑒於北卡羅萊納州共和黨參議員提利斯上周五宣稱，在鮑爾調查案完全結案前他將反對任何新的聯準會主席提名人選，皮羅應否放棄調查時，作出上述回應。

提利斯劃下這道紅線的同一天，川普在歷時數月遴選後，宣布提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席。

提利斯是參議院銀行、住房和城市事務委員會成員，該委員會由13名共和黨人和11名民主黨人組成。若提利斯與委員會中所有民主黨委員聯手反對華許，可能形成僵局，導致被提名人無法進入參院全院表決程序。

鮑爾於1月11日透露，自己正接受刑事調查。在此之前數個月，川普及其盟友因鮑爾未如所願快速大幅降息而頻頻抨擊他。鮑爾指控，政府以起訴相要脅，是因為儘管川普施壓，聯準會始終「基於服務公眾利益的最佳評估，而非遵循總統偏好」來制定利率決策。

CNBC上周三報導，聯準會迄今尚未配合皮羅調查所發出的大陪審團傳票。

川普多次暗示，聯準會位於華府、耗資數十億美元的翻修工程，涉及鮑爾的無能或腐敗。他周一在橢圓形辦公室的談話中稱：「這不是極度無能，就是某種形式的盜竊或收回扣，我不知道是什麼。但皮羅能力非凡，她會查清楚。」

聯準會則為翻修工程辯護，稱長期可降低央行成本，並試圖解釋成本上漲原因。鮑爾的任期將於5月屆滿。

聯準會 川普 鮑爾

延伸閱讀

印度停購俄油藏貓膩？川普自誇500億美元大單 印度只認18%關稅

談不成就不好看！川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

川普調降印度關稅至18% 因印度停止購買俄油

川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%

相關新聞

ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機

美國國土安全部表示，在移民官員於明尼阿波利斯（Minneapolis）槍殺兩名抗議人士的事件發生後，當地聯邦執法人員將配...

遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘...

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽

美國司法部近日公布大量與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的調查文件，從美國總統川普、科技巨頭馬斯克到英國前王子安德魯，裡面出現...

川普威脅動武 伊朗與美國談判框架即將敲定

在美國總統川普（Donald Trump）威脅對伊朗採取軍事行動之際，伊朗今天說，預期與美國的談判框架將於未來數日內敲定

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

華盛頓郵報報導，美國總統川普日前首度出席華府老牌俱樂部「苜蓿草俱樂部」年度晚宴，他在台上致詞時頻頻嘲諷政治對手，不避諱拿...

紐約嚴寒已14死 將再凍1周 恐破冰封最長紀錄

紐約地區持續低溫天氣已持續超過一周，而根據天氣預報，最高氣溫低於冰點的嚴寒仍將持續至少一周，有望打破連續冰封時長的歷史紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。