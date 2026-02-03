川普堅持徹查Fed主席鮑爾 無視黨內反彈 新主席提名恐遭封殺

美國總統川普周一表示，針對聯準會（Fed）主席鮑爾的刑事調查應持續進行，未理會一名共和黨參議員放話威脅，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。

川普在白宮橢圓形辦公室向記者表示，負責主導這起前所未見、針對央行主席調查的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）「應徹查到底」。

川普是在被問到，鑒於北卡羅萊納州共和黨參議員提利斯上周五宣稱，在鮑爾調查案完全結案前他將反對任何新的聯準會主席提名人選，皮羅應否放棄調查時，作出上述回應。

提利斯劃下這道紅線的同一天，川普在歷時數月遴選後，宣布提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席。

提利斯是參議院銀行、住房和城市事務委員會成員，該委員會由13名共和黨人和11名民主黨人組成。若提利斯與委員會中所有民主黨委員聯手反對華許，可能形成僵局，導致被提名人無法進入參院全院表決程序。

鮑爾於1月11日透露，自己正接受刑事調查。在此之前數個月，川普及其盟友因鮑爾未如所願快速大幅降息而頻頻抨擊他。鮑爾指控，政府以起訴相要脅，是因為儘管川普施壓，聯準會始終「基於服務公眾利益的最佳評估，而非遵循總統偏好」來制定利率決策。

CNBC上周三報導，聯準會迄今尚未配合皮羅調查所發出的大陪審團傳票。

川普多次暗示，聯準會位於華府、耗資數十億美元的翻修工程，涉及鮑爾的無能或腐敗。他周一在橢圓形辦公室的談話中稱：「這不是極度無能，就是某種形式的盜竊或收回扣，我不知道是什麼。但皮羅能力非凡，她會查清楚。」

聯準會則為翻修工程辯護，稱長期可降低央行成本，並試圖解釋成本上漲原因。鮑爾的任期將於5月屆滿。