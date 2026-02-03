ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機
美國國土安全部表示，在移民官員於明尼阿波利斯（Minneapolis）槍殺兩名抗議人士的事件發生後，當地聯邦執法人員將配備隨身攝影機以記錄執法過程。
民主黨國會議員對移民暨海關執法局（ICE）人員在明市開槍擊斃兩名抗議者感到憤怒，導致聯邦政府預算協商破裂，國會因此未能在期限前通過2026年預算，造成政府部門局部停擺。
法新社報導，目前民主黨人以凍結聯邦預算作為施壓手段，呼籲改進對移民執法方式，並要求配置隨身攝影機等。
國土安全部長諾姆（Krisi Noem）今天在社群平台X上表示：「即刻起，我們正為明尼阿波利斯現場所有執法人員配發隨身攝影機。」
她說：「一旦經費到位，隨身攝影機計畫將推行到全國各地。」
政府局部關門進入第3天，聯邦眾議院民主黨議員要求國土安全部必須改革對移民突擊方式，包括應禁止大批持著重型武器、戴著面罩而無法辨識身分的執法人員，在沒有憑證下就拘捕民眾；若不改革，眾院將拒絕表決新預算案。
