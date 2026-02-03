快訊

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

製造業景氣擴張 華許提名續發酵 美元連二日勁揚

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）上漲0.7%，報 97.632，連續二日漲幅達到0.7%。路透
美元指數（DXY）上漲0.7%，報 97.632，連續二日漲幅達到0.7%。路透

美元兌主要貨幣周一全面走揚，美國製造業景氣優於預期後，美元指數收在盤中高點。貴金屬價格繼續下挫，拖累商品貨幣表現。

即使關稅推高原材料價格並加劇供應鏈壓力，但數據顯示美國製造業 1 月已重回增長軌道，美元此後延續漲勢。

美國勞工統計局周一公布，政府部分停擺將推遲備受關注的 1 月就業報告發布時間（原定本周五發布），但美元似乎未受影響。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「市場正重回缺乏美國勞動市場基本面清晰視角的狀態下運行。」

美元周一走強，也反映美國總統川普提名華許為下任聯準會主席的效應持續發酵。分析人士認為，即使華許的立場比現任主席鮑爾更為鴿派，但他不太可能像其他候選人那樣全力推動快速降息。

美元指數（DXY）上漲0.7%，報 97.632，連續二日漲幅達到0.7%。

市場仍預期Fed今年將兩次降息，但預計最早要到 6 月才會行動——屆時若華許獲得參議院確認，他將正式入主Fed。

日圓兌美元貶值0.6%至155.63。日本首相高市早苗周末在競選演講中大談日圓貶值的益處，其表態口徑和財務省形成反差，使日圓再度成為交易員關注焦點。

歐元兌美元下跌 0.5%，報 1.1788 美元。英鎊兌美元跌 0.2%，至 1.3661 美元。市場預期歐洲央行與英國央行周四公布最新決議時將維持利率不變。

受大宗商品價格下跌和避險情緒影響，商品貨幣周一表現疲軟。澳幣兌美元跌 0.2%，至 0.6944 美元。澳洲央行周二將公布利率決定，市場甚至出現升息預期。紐元兌美元跌 0.4%，至 0.5997 美元。加幣兌美元跌 0.5%，至 1.369 加幣。

美國 華許 貨幣

延伸閱讀

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

Fed準主席長期批評資產負債表過度膨脹 縮表計畫牽動市場神經

外資匯出 台幣爆量貶1.22角

相關新聞

談不成就不好看！川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

美國總統川普2日表示，美國目前正與伊朗進行會談。紐約時報引述3名現任區域官員與1名前官員的說法報導，兩國資深官員預計將於...

遭ICE拘留 明州5歲童返家

遭美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）拘捕的明尼蘇達州五歲男童連恩．拉莫斯與其父艾德瑞安，獲法官下令釋放後，已離開德州ＩＣＥ拘...

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽

美國司法部近日公布大量與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的調查文件，從美國總統川普、科技巨頭馬斯克到英國前王子安德魯，裡面出現...

川普威脅動武 伊朗與美國談判框架即將敲定

在美國總統川普（Donald Trump）威脅對伊朗採取軍事行動之際，伊朗今天說，預期與美國的談判框架將於未來數日內敲定

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

華盛頓郵報報導，美國總統川普日前首度出席華府老牌俱樂部「苜蓿草俱樂部」年度晚宴，他在台上致詞時頻頻嘲諷政治對手，不避諱拿...

紐約嚴寒已14死 將再凍1周 恐破冰封最長紀錄

紐約地區持續低溫天氣已持續超過一周，而根據天氣預報，最高氣溫低於冰點的嚴寒仍將持續至少一周，有望打破連續冰封時長的歷史紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。