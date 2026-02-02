川普威脅動武 伊朗與美國談判框架即將敲定
在美國總統川普（Donald Trump）威脅對伊朗採取軍事行動之際，伊朗今天說，預期與美國的談判框架將於未來數日內敲定。
法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）表示：「區域內的國家正擔任雙方訊息傳遞的調解者。」但未透露可能談判內容的細節。
他說：「多項重點已獲處理，我們正審慎檢視並敲定外交程序每個階段的細節，希望能在數日內完成，這項討論關係到談判方式和框架。」
另外，伊朗今天說，因歐盟將伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）列為恐怖組織，已召見駐德黑蘭的歐洲各國大使。
巴卡伊說，從昨天到今天「所有在德黑蘭設有使館的歐盟成員國代表都被召見至外交部」。
巴卡伊在外交部舉行的記者會上表示：「這只是最輕微的回應措施」，未來還將公布其他行動。
