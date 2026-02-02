德外長：未與美中保持等距 美國仍是歐洲最重要夥伴

德國外交部長瓦德福今天在新加坡表示，儘管近期與華府關係緊張，德國並未在美國、中國之間保持「等距」，德國與華府的關係始終會比與中國更親近。

路透社報導，瓦德福（Johann Wadephul）在國際戰略研究所（IISS）舉辦的講座中表示，儘管目前存在一些讓華府與歐洲關係「疏遠」的問題，美國依然是歐洲與德國最重要的夥伴，歐洲自身安全仍須仰賴美國。

美國總統川普（Donald Trump）政府的官員曾批評歐洲國家未達北大西洋公約組織（NATO）的國防開支目標，在自身防衛上過度依賴美國。

與此同時，加拿大及英國等西方國家不顧美方批評，已在跟中國達成貿易協議。

但瓦德福說：「張開雙臂奔向習主席（中國國家主席習近平），說我們之間的所有問題此刻全都沒了，只會朝著成為你們重要夥伴的方向前進，這樣的回應是錯誤的。」

川普堅持應該讓華府接管丹麥自治領土格陵蘭（Greenland），已動搖跨大西洋關係，並使歐洲加快腳步減少對美國的依賴。儘管川普上週撤回加徵關稅的威脅，也表明不會以武力奪取格陵蘭，仍未扭轉情況。

不過，瓦德福指出，歐洲團結回應美國對格陵蘭的主張，展現出只要明確劃定底線，就能成功捍衛自身利益。

他也說，歐洲聯盟的自由貿易協定網絡，是「在保護主義與碎片化加劇之際，維護基於規則自由貿易的重要基石」。

瓦德福指出，歐盟正在努力「迅速敲定」更多跟亞太地區國家的自由貿易協定，包括馬來西亞、泰國、菲律賓及澳洲。