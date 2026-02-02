快訊

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這原因

德外長：未與美中保持等距 美國仍是歐洲最重要夥伴

中央社／ 新加坡2日綜合外電報導

德國外交部長瓦德福今天在新加坡表示，儘管近期與華府關係緊張，德國並未在美國、中國之間保持「等距」，德國與華府的關係始終會比與中國更親近。

路透社報導，瓦德福（Johann Wadephul）在國際戰略研究所（IISS）舉辦的講座中表示，儘管目前存在一些讓華府與歐洲關係「疏遠」的問題，美國依然是歐洲與德國最重要的夥伴，歐洲自身安全仍須仰賴美國。

美國總統川普（Donald Trump）政府的官員曾批評歐洲國家未達北大西洋公約組織（NATO）的國防開支目標，在自身防衛上過度依賴美國。

與此同時，加拿大及英國等西方國家不顧美方批評，已在跟中國達成貿易協議。

但瓦德福說：「張開雙臂奔向習主席（中國國家主席習近平），說我們之間的所有問題此刻全都沒了，只會朝著成為你們重要夥伴的方向前進，這樣的回應是錯誤的。」

川普堅持應該讓華府接管丹麥自治領土格陵蘭（Greenland），已動搖跨大西洋關係，並使歐洲加快腳步減少對美國的依賴。儘管川普上週撤回加徵關稅的威脅，也表明不會以武力奪取格陵蘭，仍未扭轉情況。

不過，瓦德福指出，歐洲團結回應美國對格陵蘭的主張，展現出只要明確劃定底線，就能成功捍衛自身利益。

他也說，歐洲聯盟的自由貿易協定網絡，是「在保護主義與碎片化加劇之際，維護基於規則自由貿易的重要基石」。

瓦德福指出，歐盟正在努力「迅速敲定」更多跟亞太地區國家的自由貿易協定，包括馬來西亞、泰國、菲律賓及澳洲。

美國 華府

延伸閱讀

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

黃金、白銀繼續殺 白銀ETF一度大跌逾30% 黃金正二跌逾20%

川普要大翻修甘迺迪中心 擬暫停表演活動約兩年

相關新聞

川普威脅動武 伊朗與美國談判框架即將敲定

在美國總統川普（Donald Trump）威脅對伊朗採取軍事行動之際，伊朗今天說，預期與美國的談判框架將於未來數日內敲定

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

華盛頓郵報報導，美國總統川普日前首度出席華府老牌俱樂部「苜蓿草俱樂部」年度晚宴，他在台上致詞時頻頻嘲諷政治對手，不避諱拿...

紐約嚴寒已14死 將再凍1周 恐破冰封最長紀錄

紐約地區持續低溫天氣已持續超過一周，而根據天氣預報，最高氣溫低於冰點的嚴寒仍將持續至少一周，有望打破連續冰封時長的歷史紀...

限核倒數…美俄長程核武本周解禁 川普未回應續約：應納入北京

美俄新戰略武器裁減條約將於本月5日到期，除非最後一刻有所改變，否則美俄長程核武將不受任何約束，是1972年以來首見，雙方...

德州補選／民主黨收復眾院1席位 成期中選舉風向球

德州1月31日舉行兩場備受矚目的補選投票，民主黨雙雙告捷，不僅成功收復一席聯邦眾院席次，也在保守的州參議會選區爆冷逆轉，...

明州5歲童返家 還有更多未成年人遭ICE拘禁

上月20日遭移民暨海關執法局(ICE)拘捕的明尼蘇達州5歲男童連恩·拉莫斯(Liam Conejo Ramos)與其父艾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。