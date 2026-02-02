杜拜巧克力Ｑ餅在韓掀熱潮 衛生管理引疑慮

快訊

中央社／ 首爾2日專電

甜點「杜拜巧克力Ｑ餅」去年底開始風靡韓國，熱潮也逐漸蔓延至台灣。但在販售店家激增的同時，韓國當局持續收到相關違反食品衛生法的通報，引發食品衛生疑慮。

韓聯社報導，根據食品藥物安全部提交給國會保健福祉委員會民主黨議員徐美和的資料，自去年底至今年1月，當局已收到19件關於杜拜巧克力Ｑ餅商品違反食品衛生法的通報。

據報導，第1件通報發生在杜拜巧克力Ｑ餅剛開始流行的去年11月，至年底共有8件通報；今年1月以來則已經累計新增11件通報。其中通報最多的「衛生管理」及「無照經營」各有7件，還有2件「發現異物」及1件「標示不明」等。

關於衛生管理的相關通報事由包括，「在咖啡店購買產品後，分不清上面是可可粉還是黴菌」、「在咖啡店食用產品出現食物中毒症狀」、「購買產品後在其中發現指甲大小的異物」等，已經有通報案例被起訴。

除了遭起訴的案件外，食品藥物安全部已對其餘案件行政指導，並從本月起對3600多家製造、販賣杜拜巧克力Ｑ餅的店家集中檢查。但有意見認為，當局應該在產品需求剛開始大幅激增的時候就採取預防措施。

杜拜巧克力Ｑ餅是一款由曾任海軍航空副士官的糕點師金娜拉（音譯），結合自創Ｑ餅與杜拜巧克力研發的產品，由富有彈性的棉花糖包裹開心果及土耳其傳統甜點食材卡達伊夫（Kadayıf），再撒上可可粉，口感酥脆又有嚼勁。

金娜拉在SBS電視台上月播出的節目「生活的達人」中表示，她所屬的公司目前每天生產約3萬個杜拜巧克力Ｑ餅，日銷售額約達1.3億韓元（約新台幣282.6萬元）。

杜拜 巧克力

