受夠Google搜尋AI摘要？4方法移除 還原最乾淨的Google Search搜尋結果

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

ICE斥資強化科技監控 明州移民用APP反制

中央社／ 明尼阿波利斯1日綜合外電報導

美國聯邦執法單位與移民之間對壘之戰，雙方都不斷升高利用創新科技，為己方力搏優勢。

在這場官民對峙中，移民暨海關執法局（ICE）在監控科技上投入數百萬美元，同時，一些反監控的軟體程式也在抗議人群中廣泛傳開。

自從大批移民執法人員入駐明尼蘇達州後，一款名為TurnSignl的移民安全工具迅速走紅。

這款應用程式可讓用戶在遇到ICE官員時，幾乎可立即與移民律師聯繫，並自動錄下遭遇過程，將影片上傳至雲端儲存。

TurnSignl目前擁有28萬5000名用戶，設計源於2020年佛洛伊德（George Floyd）遭明尼阿波利斯警察壓頸窒息致死事件。

由APP錄下當事人與ICE人員互動的畫面，以及律師給予的建議，未來還可做為法庭訴訟證據。

●官方砸錢科技監控

根據法新社取得的紀錄顯示，當局在監控與偵查軟體上的花費屢創新高。

2025年9月，ICE以375萬美元採購臉部辨識公司Clearview AI的軟體及相關服務。

「紐約時報」引述官員的說法報導，部署在明尼蘇達州的ICE人員，已使用Clearview AI及另一款稱為Mobile Fortify的技術來追蹤移民，對象甚至包括參加抗議活動的美國公民

在美國總統川普第2任期開始後的9個月裡，ICE官員還從科技公司Magnet Forensics、Cellebrite和Penlink購買了產品。前面兩家公司都生產可從行動裝置提取資料的軟體，第3家公司產品則可提取數億支手機所在位置。

此外，當局還與Palantir公司簽下3000萬美元合約，開發「移民操作系統」（IImmigration OS），號稱這是一個全方位平台，可鎖定非法移民，並可辨別哪些人正自願準備回國。

另一方面，明尼阿波利斯的活動人士也正努力扭轉局面，他們建立了「Defrost MN」資料庫，可搜尋在明尼阿波利斯市的ICE車輛活動情形，資料庫內包含了車牌號碼、車輛照片及其他資訊等。

一些鬆散的反ICE活動團體一直在使用加密通訊應用程式Signal來標記移民官員的突襲行動，以及組織一些自發性抗議活動。

自今年1月古德（Renee Good）及普雷蒂（AlexPretti）遭聯邦人員開槍擊斃後，使用此一軟體追蹤 移民官員在明尼阿波利斯市行動的次數大為增加。

川普政府對此一現象大為震怒，聯邦調查局（FBI）警告，當局正在審查使用這軟體反監控執法人員的情況。

移民 監控 美國公民

