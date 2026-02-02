美解密文件打臉馬斯克！曾問淫魔富豪「哪晚趴踢最瘋、想鬆一下」
世界首富馬斯克多年極力撇清與淫魔富豪艾普斯坦有關係，稱自己多次拒絕受邀到艾普斯坦在加勒比海的私人小島開淫趴。然而，根據美國司法部最新公開300多萬頁檔案，馬斯克不僅與艾普斯坦有互動，並在2012年底和2013年底兩度詢問何時能登島，更興致勃勃探聽「哪晚趴踢最瘋狂」。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，馬斯克與艾普斯坦在2012年至2013年間至少往返16封電子郵件，最早一封可追溯到2012年9月下旬，馬斯克稱兩人有「非常愉快的對談」，艾普斯坦回覆「希望這是未來多次對談的第一次」。
而在2012年11月一封郵件中，馬斯克興致勃勃問艾普斯坦：「你島上的派對，哪一天或哪一個晚上會是最瘋狂的？」
2012年耶誕節當日，馬斯克又在信中向艾普斯坦大吐苦水，稱自己這一年工作得快瘋了，在孩子們回家後，他迫切地想要在加勒比海聖巴特島（St. Barts）「跑趴、鬆一下」。他甚至在郵件中對艾普斯坦強調：「一般的寧靜島嶼體驗，跟我想要的完全相反。」這顯示登島開趴並非完全是艾普斯坦單向之邀。
除了馬斯克本人，兩人的行政助理也頻繁聯繫，試圖安排見面與行程。雖然馬斯克曾在X否認艾普斯坦曾參觀過 SpaceX辦公室，但郵件卻記有2013年2月一場計畫午餐。在該日期隔天，艾普斯坦寫信致謝「感謝導覽」，並惋惜馬斯克錯過了耶誕派對，稱「你本來會玩得很開心的」；對此，馬斯克回覆「我知道」，並附上一個意味深長的笑臉表情符號。
雖然目前的解密文件尚未直接證據顯示馬斯克最終是否真的登島，或涉及任何不法活動，但這些往返信件已打臉他過去的聲明。
馬斯克近期在X上多次呼籲要起訴所有與艾普斯坦有關的罪犯，並堅稱自己從未參加過任何艾普斯坦的派對。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言