不再只是生母？馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了
美國總統川普1日在自家海湖莊園為白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）與美國駐外使館藝術總監艾爾莫（Erin Elmore）主持婚禮。現場政商大咖雲集，其中格外受矚目的是，世界首富馬斯克緊牽為他生下4個小孩的伴侶、Neuralink高階主管齊利斯（Shivon Zilis）現身，引發外界揣測兩人關係是否更進一步。
紐約郵報報導，這場婚禮不僅有美國總統做見證，還有多位美國政商要角，包括國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、白宮幕僚威爾斯及中東特使威科夫等人均到場祝賀。
當日，馬斯克攜齊利斯出席成為焦點。馬斯克身穿黑色西裝白襯衫、搭配紅色領巾；齊利斯則以淺色及膝裙外罩奶油色外套亮相。
時人雜誌報導，馬斯克現年54歲，外界統計他與多位伴侶共育有14名子女，其中最近出生的4名子女母親為齊利斯；馬斯克並曾於2022年向法院申請，讓相關子女姓氏改為「馬斯克」（Musk）獲准。
根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），截至2月2日統計，馬斯克身價為6760億美元，約台幣21.5兆。
