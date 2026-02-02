快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

不再只是生母？馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普特使威科夫（右）2月1日攜伴出席白宮副幕僚長史卡維諾婚禮。法新社
川普特使威科夫（右）2月1日攜伴出席白宮副幕僚長史卡維諾婚禮。法新社

美國總統川普1日在自家海湖莊園為白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）與美國駐外使館藝術總監艾爾莫（Erin Elmore）主持婚禮。現場政商大咖雲集，其中格外受矚目的是，世界首富馬斯克緊牽為他生下4個小孩的伴侶、Neuralink高階主管齊利斯（Shivon Zilis）現身，引發外界揣測兩人關係是否更進一步。

紐約郵報報導，這場婚禮不僅有美國總統做見證，還有多位美國政商要角，包括國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、白宮幕僚威爾斯及中東特使威科夫等人均到場祝賀。

當日，馬斯克攜齊利斯出席成為焦點。馬斯克身穿黑色西裝白襯衫、搭配紅色領巾；齊利斯則以淺色及膝裙外罩奶油色外套亮相。

時人雜誌報導，馬斯克現年54歲，外界統計他與多位伴侶共育有14名子女，其中最近出生的4名子女母親為齊利斯；馬斯克並曾於2022年向法院申請，讓相關子女姓氏改為「馬斯克」（Musk）獲准。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），截至2月2日統計，馬斯克身價為6760億美元，約台幣21.5兆。

白宮副幕僚長史卡維諾與美國駐外使館藝術總監艾爾莫（左）2月1日在美國總統川普的海湖莊園豪宅舉辦婚禮。圖為艾爾莫牽著一名手拿川粉帽子的男孩。美聯社
白宮副幕僚長史卡維諾與美國駐外使館藝術總監艾爾莫（左）2月1日在美國總統川普的海湖莊園豪宅舉辦婚禮。圖為艾爾莫牽著一名手拿川粉帽子的男孩。美聯社
世界首富馬斯克2月1日攜Neuralink高階主管齊利斯出席白宮副幕僚長史卡維諾婚禮。法新社
世界首富馬斯克2月1日攜Neuralink高階主管齊利斯出席白宮副幕僚長史卡維諾婚禮。法新社
美國總統川普2月1日在自家海湖莊園為白宮副幕僚長史卡維諾主持婚禮。法新社
美國總統川普2月1日在自家海湖莊園為白宮副幕僚長史卡維諾主持婚禮。法新社
美國國務卿魯比歐（左）2月1日攜妻子（右）出席白宮副幕僚長史卡維諾的婚禮。美聯社
美國國務卿魯比歐（左）2月1日攜妻子（右）出席白宮副幕僚長史卡維諾的婚禮。美聯社

馬斯克 美國 子女

延伸閱讀

影／首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

艾普斯坦案釋新文件 美司法副部長暗示不再提出新指控

川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

相關新聞

美國欠698億元聯合國快破產！川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

聯合國坦言財務拉警報，遭積欠會費中逾9成出自美國，金額約22億美元（698億台幣）；若欠款未補上，聯合國最快7月前可能資...

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

CNN報導，美國總統川普1日回嗆伊朗最高領袖哈米尼，稱若伊朗未能與美國達成核協議，世界很快會看到美國若打擊德黑蘭是否會釀...

不再只是生母？馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

美國總統川普1日在自家海湖莊園為白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）與美國駐外使館藝術總監艾爾莫（Erin E...

金價拉鋸 銀價止跌 美股期指跌幅收斂

美股期指和亞洲股市周一早盤收斂開盤跌幅，貴金屬止跌，美股上周五震盪中收跌後，市場信心依舊脆弱。

金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

美元兌日圓周一走強，那斯達克期指則跌得不輕，美股上周在震盪中收盤後，市場信心依舊脆弱。美國期指和金、銀價格同步下挫。

串聯叛變？AI代理Moltbot自行在社群互動 成資安新夢魘

人工智慧代理（AI agent）Moltbot在專屬社群網站Moltbook自行互動，引發世人好奇，被AI研究人員威爾森...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。