金價拉鋸 銀價止跌 美股期指跌幅收斂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
白銀在開盤重挫近 12% 後，一度反彈 3.2%。路透
美股期指和亞洲股市周一早盤收斂開盤跌幅，貴金屬止跌，美股上周五震盪中收跌後，市場信心依舊脆弱。

亞洲股市下跌 0.3%，那斯達克指數期貨跌幅收斂至 0.2%，都從盤中低點顯著回升。美國總統川普名華許（Kevin Warsh）出任下屆聯準會主席，美元上周五創下去年 5 月以來表現最強勁的一天。日圓在首相發表走貶對出口產業是大好機會的談話後，匯率呈現震盪。

白銀在開盤重挫近 12% 後，一度反彈 3.2%。黃金一度下跌達 4%，隨後收復大部分失地，接著又再度走跌。受惠於華許獲提名為下屆聯準會主席帶動美元走強，貴金屬週五遭遇了劇烈崩跌。

Evercore 分析師古哈（Krishna Guha）認為，提名華許有助於穩定美元，並能降低、縱使無法完全消除美元大幅且長期走弱的非對稱風險。

古哈說：「但我們建議，不應在各個資產市場過度操作華許的鷹派交易——甚至要留意反轉（whipsaw）的風險。我們認為華許是一位務實主義者，而非傳統獨立保守派央行官員那種意識形態上的鷹派。」

Glenmede 的普萊德（Jason Pride）說：「市場可能會反映降息步伐小幅加快，但出現急進寬鬆周期的可能性似乎不高。」

在大宗商品方面，由於交易員正密切關注川普對伊朗的下一步行動，以及烏克蘭和談的進展，原油價格重挫，跌幅在3%以上。布蘭特原油價格在 68 美元附近波動，該油種上個月剛上漲 16%；而西德州原油則守在 63 美元上方。

此外，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）核准 3 份維持產量不變的計畫，這也是為期三個月供應凍結計畫的最後階段。

