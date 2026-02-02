美國欠698億元聯合國快破產！川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

聯合國坦言財務拉警報，遭積欠會費中逾9成出自美國，金額約22億美元（698億台幣）；若欠款未補上，聯合國最快7月前可能資金見底，紐約總部恐關門。對此，美國總統川普1日接受政治新聞網站POLITICO電話短訪時，避談美國是否會補繳欠費，卻放話只要他出手「打幾通電話」，就能讓其他國家掏錢，替聯合國補上缺口。

紐約時報1月30日報導，聯合國坦言財務告急；若各國，尤其美國，未補繳數十億美元會費，聯合國可能7月前資金見底，最快8月得關閉紐約總部，甚至取消9月例行的聯合國大會。

川普受訪POLITICO稱，不清楚美國欠聯合國費用，但他很確定「只要來求助川普就能輕易解決問題」。

「我會讓所有人付錢，就像我讓北約埋單一樣，」川普說，「我只要打幾通電話，這些國家幾分鐘內就會開出支票」。

然而，根據聯合國高層官員，目前欠款有95%來自美國，約22億美元，包含2025年未繳會費與2026年會費。欠費第二多的是委內瑞拉，2025年仍欠3800萬美元，已遭取消投票權；受制裁影響，聯合國也不指望委國付款。墨西哥第三，2025年欠2000萬美元，預料會延後繳。

此外，川普斷然駁斥聯合國紐約總部關門的可能性。他稱，「那樣不適當，聯合國不會離開紐約、不會離開美國，因為聯合國有巨大潛力」。

POLITICO指出，值得注意的是，這是川普罕見以一種保護姿態為聯合國講話。川普第一任期和第二任期至今退出多個國際機構組織，最近一次是1月初簽署行政命令，一口氣退群66個國際組織和委員會，其中不乏聯合國機構。

聯合國1日並未回覆置評。根據紐時，聯合國資金危機主因有二，一是會員國欠繳或遲繳會費，造成現金流吃緊；二是1945年沿用的財務規則，規定聯合國若未把預算全數支出，即使因會員國未付款，也得把未動用款退回各國。