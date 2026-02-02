和平示威遭施放催淚瓦斯 波特蘭要求聯邦探員撤離

美國俄勒岡州波特蘭市長要求移民暨海關執法局（ICE）人員撤出當地，他指控在和平示威中，包含幼童在內的群眾遭到催淚瓦斯對待，同時強調聯邦政府「必須，也將被究責」。

美聯社報導，目擊者表示，數以千計的示威者昨天抵達波特蘭（Portland）「南水岸重劃區」（SouthWaterfront）的移民暨海關執法局設施時，聯邦探員向他們施放催淚瓦斯，同時使用胡椒彈與橡膠子彈。

曾任俄勒岡人報（OregonLive）記者、也參與示威的巴奈特（Erin Hoover Barnett）說，她在距離設施約91公尺時，看到「像似拿著火箭發射筒的兩個人」，朝人群施放瓦斯。

波特蘭市長威爾森（Keith Wilson）表示，這場白天進行的和平示威，「在場絕大多數人沒有違法，沒有構成威脅，也沒有對聯邦探員造成任何危險。」

威爾森昨天晚間發出聲明：「對於仍在ICE工作的人：辭職。對於掌控這座設施的人：離開。」他並表示：「你們透過使用暴力、踐踏憲法，已經失去一切正當性，剩下的只是恥辱。」

警方表示，波特蘭消防局（The Portland FireBureau）昨天派出醫護人員為民眾治療。警方僅在現場監控人群，並未逮捕任何人。

全美許多城市也有類似波特蘭的抗議活動，它們反對川普政府的移民掃蕩，明尼阿波利斯（Minneapolis）就是其中之一。近幾週來，聯邦探員在當地造成兩名居民喪生，分別是普雷蒂（AlexPretti）與古德（Renee Good）。

同樣是在俄勒岡州，示威者1月30日試圖進入尤金（Eugene）市中心附近的聯邦建築，聯邦探員對他們施放催淚瓦斯。市警局隨後宣布進入暴動狀態，下令群眾解散。

美國總統川普昨天在社群媒體發文表示，各城市的示威應由地方執法機關負責維持秩序。不過他也說，已指示國土安全部部長諾姆（Kristi Noem），要求聯邦探員在守護政府設施時保持高度警戒。

威爾森說，波特蘭將對使用化學製劑（如催淚瓦斯）的拘留設施徵收「設施影響費」。

威爾森強調，聯邦政府「必須，也將被究責」。「奉勸那些執迷不悟的決策者：回去捫心自問，究竟為何能對年幼孩子施放催淚瓦斯。」