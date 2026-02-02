美政府局部關門 眾院議長：可望3日表決重啟預算
美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天表示，他有信心在3日之前取得足夠票數，讓眾院通過預算法案，結束政府局部停擺狀態。
由於國會未能在期限前通過2026年預算，美國政府一 些部門在1月31日陷入停擺。
這次預算案協商破局，導火線是民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃兩名抗議人士感到憤怒，對國土安全部新資金的協商僵持不下。
眾院民主黨議員希望在預算案表決前，應先調整國土安全部對移民的激烈處理方式。
法新社報導，眾議院預計於明天結束休會，以著手處理政府關門的緊急事宜，對聯邦參院所支持的議案進行審議。
強生在美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示：「可以說，我有信心最晚在3日完成。」
聯邦參議院上月30日深夜通過一項方案，批准5件尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月；同時也通過一項為期兩週的臨時支出措施，在國會議員繼續協商移民執法政策期間，還能維持國土安全部運作。
若眾議院如期在本月3日通過參議院所支持的議案，預計這次政府關門造成的影響有限。
眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakim Jeffries）今天表示，他和同僚返抵華府後，將和共和黨領袖討論國土安全部的改革議題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言