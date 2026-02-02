伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

CNN報導，美國總統川普1日回嗆伊朗最高領袖哈米尼，稱若伊朗未能與美國達成核協議，世界很快會看到美國若打擊德黑蘭是否會釀成區域戰爭。

伊朗最高領袖哈米尼1日才警告，美國人該知道若這次挑起戰爭，將迅速蔓延成區域戰爭。哈米尼還說，伊朗不會挑起戰爭、不想侵犯他國，但面對侵犯和挑釁將堅決回擊。

「他為何不這樣說，你當然可以，」川普被問及對哈米尼的回應時說，「但美國有世上最大、最強的船艦，就在那裡，非常接近伊朗。」

川普又補充：「希望我們能達成協議，如果沒有，那我們就會知道哈米尼說得對不對。」

川普1月31日透露，伊朗正認真與美國對話，但他拒絕透露是否已就可能對伊朗政權發動軍事打擊做出決定。

美軍林肯號航艦打擊群已正式抵達印度洋，地理位置之便，可在任何可能針對伊朗的美國行動中提供支援。