金銀為何瞬間崩盤？後市怎麼走？中國投機熱錢成最大變數

上周五，全球貴金屬市場上演震撼性暴跌。儘管直接誘因是美國總統川普計畫提名華許（Kevin Warsh）領導聯準會，推動美元走高，但市場早已警告，金屬價格在連周急漲後已如被過度拉伸的橡皮筋，回調勢在必行。然而，跌勢來得又急又猛，仍令交易員措手不及。

白銀價格不到24小時暴跌26%，創下有紀錄以來最大單日跌幅。黃金同步重挫9%，是十多年來最慘表現。銅價觸及每噸14,500美元高點後迅速回落，市場情緒急凍。業內人士形容這場劇烈波動為「前所未見的瘋狂」。

此波崩跌早有預警。金屬市場的漲勢最初建立在各國央行增持黃金、分散美元風險，以及投資人押注貨幣貶值的背景上。但近幾周，行情明顯轉為動能交易，金、銀、銅價全面偏離基本面。主要推力來自中國散戶與機構資金大舉湧入，隨後趨勢追蹤型基金跟進，進一步吹大泡沫。

轉折發生在上周四晚間。隨著美元指數回升，黃金率先閃崩，十分鐘內跌逾200美元。其後，川普擬提名前聯準會理事華許的消息進一步強化美元走升的預期，拋售迅速蔓延。原本領漲的亞洲盤，尤其是中國投資人，轉為獲利了結，成為壓垮市場的最後一根稻草。

分析指出，前期市場累積大量看漲期權，埋下急跌伏筆。價格反轉後，交易商為對沖風險被迫平倉，引發連鎖反應，瞬間放大跌勢。

其中，白銀因市場規模相對較小，年供給價值約980億美元，波動尤為劇烈。上周五，全球最大白銀ETF單日成交額飆破400億美元，遠高於平時約20億美元水準，選擇權未平倉量激增，流動性緊縮加劇震盪。

展望後市，市場焦點再度落在中國。儘管農曆新年前可能出現逢低承接買盤，但中國多家銀行近期已上調交易保證金、實施限額管理，交易所也推出降溫措施。業內普遍認為，黃金避險屬性較強、相對抗跌，白銀則因投機濃厚，短線仍陷觀望。後續走勢除看中國節後需求，還須關注聯準會人事案對全球流動性預期的影響。