快訊

年貨大街禁菸幕後曝…北市原想借鏡日本吸菸室 中央1句話打槍

玉山積雪1公分！周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 低溫探8度

金銀為何瞬間崩盤？後市怎麼走？中國投機熱錢成最大變數

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國投機熱錢推動的金屬泡沫，因美元轉強與聯準會人事消息觸發下快速反轉，後市走向將取決於中國資金是否回流。路透
中國投機熱錢推動的金屬泡沫，因美元轉強與聯準會人事消息觸發下快速反轉，後市走向將取決於中國資金是否回流。路透

上周五，全球貴金屬市場上演震撼性暴跌。儘管直接誘因是美國總統川普計畫提名華許（Kevin Warsh）領導聯準會，推動美元走高，但市場早已警告，金屬價格在連周急漲後已如被過度拉伸的橡皮筋，回調勢在必行。然而，跌勢來得又急又猛，仍令交易員措手不及。

白銀價格不到24小時暴跌26%，創下有紀錄以來最大單日跌幅。黃金同步重挫9%，是十多年來最慘表現。銅價觸及每噸14,500美元高點後迅速回落，市場情緒急凍。業內人士形容這場劇烈波動為「前所未見的瘋狂」。

此波崩跌早有預警。金屬市場的漲勢最初建立在各國央行增持黃金、分散美元風險，以及投資人押注貨幣貶值的背景上。但近幾周，行情明顯轉為動能交易，金、銀、銅價全面偏離基本面。主要推力來自中國散戶與機構資金大舉湧入，隨後趨勢追蹤型基金跟進，進一步吹大泡沫。

轉折發生在上周四晚間。隨著美元指數回升，黃金率先閃崩，十分鐘內跌逾200美元。其後，川普擬提名前聯準會理事華許的消息進一步強化美元走升的預期，拋售迅速蔓延。原本領漲的亞洲盤，尤其是中國投資人，轉為獲利了結，成為壓垮市場的最後一根稻草。

分析指出，前期市場累積大量看漲期權，埋下急跌伏筆。價格反轉後，交易商為對沖風險被迫平倉，引發連鎖反應，瞬間放大跌勢。

其中，白銀因市場規模相對較小，年供給價值約980億美元，波動尤為劇烈。上周五，全球最大白銀ETF單日成交額飆破400億美元，遠高於平時約20億美元水準，選擇權未平倉量激增，流動性緊縮加劇震盪。

展望後市，市場焦點再度落在中國。儘管農曆新年前可能出現逢低承接買盤，但中國多家銀行近期已上調交易保證金、實施限額管理，交易所也推出降溫措施。業內普遍認為，黃金避險屬性較強、相對抗跌，白銀則因投機濃厚，短線仍陷觀望。後續走勢除看中國節後需求，還須關注聯準會人事案對全球流動性預期的影響。

黃金 聯準會 川普

延伸閱讀

台股停看聽 本周三法則

比特幣跌…一度失守7.6萬美元 數位黃金信念崩解

美股全倒、台指期夜盤殺363點！網見「崩盤」標題全笑：才1％叫重挫？

華許超強背景 輾壓對手

相關新聞

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

CNN報導，美國總統川普1日回嗆伊朗最高領袖哈米尼，稱若伊朗未能與美國達成核協議，世界很快會看到美國若打擊德黑蘭是否會釀...

金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

美元兌日圓周一走強，那斯達克期指則跌得不輕，美股上周在震盪中收盤後，市場信心依舊脆弱。美國期指和金、銀價格同步下挫。

串聯叛變？AI代理Moltbot自行在社群互動 成資安新夢魘

人工智慧代理（AI agent）Moltbot在專屬社群網站Moltbook自行互動，引發世人好奇，被AI研究人員威爾森...

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是中國「老大」

美國總統川普1月31日搭乘空軍一號飛往佛州，在機上接受媒體約18分鐘訪問。被問到中國大陸近期發生的軍方整肅事件，川普說，...

高市今春首度訪美 川普政府研議「國賓待遇」接待

日本首相高市早苗預計今年春季首度訪問美國，相關行程目前正協調中。相關人士透露，川普政府正考慮以「國賓待遇」（state ...

川普未表態 美俄最後核武條約面臨失效

除非最後一刻有所改變，否則到5日，全球最後一個限制核武部署的條約將宣告終結

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。