金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

美元兌日圓周一走強，那斯達克期指則跌得不輕，美股上周在震盪中收盤後，市場信心依舊脆弱。美國期指和金、銀價格同步下挫。

受到貴金屬崩跌以及總統川普提名華許出任下屆聯準（Fed）主席的影響，美元上周五創下去年 5 月以來最強勁的單日表現。

金價周一再跌 1.3%，白銀又挫 4.1%。金價上周五遭遇十多年來最大慘跌，白銀更慘跌 26%，創下史上最大單日跌幅。比特幣在周末交易量低迷之際跌破 76,000 美元，跌到去年川普「解放日」關稅衝擊後的價位後，周一在亞洲早盤回升。

道瓊工業指數期貨下跌 0.2%；標普 500 指數期貨下跌 0.4%，那斯達克 100 指數期貨則下跌 0.8%。

華爾街日報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）對 OpenAI 挹注 1,000 億美元的計畫已經停擺。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳對此表示，對 OpenAI 投資 1,000 億美元一事「絕非承諾」，但會「按部就班」投資。

Capital.com 高級分析師羅達（Kyle Rodda）在報告中寫道：「貴金屬價格的全面崩盤表明，任何市場都可能陷入狂熱。考量到先前累積的部位與槓桿規模，這波拋售正蔓延至其他市場。實際上正發生一波去槓桿化。」