快訊

玉山積雪1公分！周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 低溫探8度

艾普斯坦案釋新文件 美司法副部長暗示不再提出新指控

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國司法高層今天表示，已遭定罪性侵犯艾普斯坦案文件中存在「可怕的照片」和令人不安的電郵往來內容，卻「未必足以讓我們起訴某人」，淡化據以提出更多刑事指控的可能性。

美聯社報導，司法部官員去年夏季期間曾表示，經對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關紀錄進行審查後，並未發現展開新刑事調查的依據。

司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）今天表示，即使1月30日以來又釋出大量文件，司法部立場仍沒有改變。

他在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（Stateof the Union）節目中表示：「有大量通信、許多電子郵件，也有很多照片。有諸多駭人的照片，看起來是艾普斯坦先生或身邊人拍攝的，但這未必足以讓我們起訴某人。」

法新社報導，本案超過300萬頁資料於週末上線公開，包括電子郵件、照片和影片片段，內容提到包括美國總統川普、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和遭到剝奪王子頭銜的安德魯．蒙巴頓．溫莎（AndrewMountbatten Windsor）等多位具影響力人物。

布蘭希在美國廣播公司（ABC）「本週」（ThisWeek）節目中指出，「這項審查已經結束」，僅有少量文件仍由法官審閱中。

艾普斯坦案的倖存者們表示，儘管公布新一批文件，他們指控的加害者們「依然被隱瞞並且受到保護」。

布蘭希曾擔任川普的私人律師，他否認所謂有關總統的不利資料遭到塗黑的說法。川普則表示，新一批文件還他清白。

川普昨晚在空軍一號上對媒體表示：「我自己沒有看過，但有些非常重要人士告訴我，這不僅證明我的清白，而且還與人們希望看到的—你知道的，就是激進左派—完全相反。」

文件 美國 司法

延伸閱讀

ICE、2028奧組委主席致冬奧失焦 國際奧會主席遺憾

馬斯克捐款 修補川普關係 助力在期中選舉勝出

淫魔富豪案主使是他？外媒爆普亭被點名上千次 疑設美人計蒐集黑料

艾普斯坦文件揭新內容 英相籲安德魯赴美作證

相關新聞

串聯叛變？AI代理Moltbot自行在社群互動 成資安新夢魘

人工智慧代理（AI agent）Moltbot在專屬社群網站Moltbook自行互動，引發世人好奇，被AI研究人員威爾森...

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是中國「老大」

美國總統川普1月31日搭乘空軍一號飛往佛州，在機上接受媒體約18分鐘訪問。被問到中國大陸近期發生的軍方整肅事件，川普說，...

高市今春首度訪美 川普政府研議「國賓待遇」接待

日本首相高市早苗預計今年春季首度訪問美國，相關行程目前正協調中。相關人士透露，川普政府正考慮以「國賓待遇」（state ...

川普未表態 美俄最後核武條約面臨失效

除非最後一刻有所改變，否則到5日，全球最後一個限制核武部署的條約將宣告終結

川普稱印度將購買委內瑞拉石油 歡迎中國跟進

美國總統川普今天表示，印度將購買委內瑞拉石油，而非向伊朗採購，還說歡迎中國跟進

共軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查，這波軍方高層清洗引國際關注。美國總統川普今天被媒體問及是否擔心此事影響穩定或台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。