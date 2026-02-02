艾普斯坦案釋新文件 美司法副部長暗示不再提出新指控

美國司法高層今天表示，已遭定罪性侵犯艾普斯坦案文件中存在「可怕的照片」和令人不安的電郵往來內容，卻「未必足以讓我們起訴某人」，淡化據以提出更多刑事指控的可能性。

美聯社報導，司法部官員去年夏季期間曾表示，經對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關紀錄進行審查後，並未發現展開新刑事調查的依據。

司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）今天表示，即使1月30日以來又釋出大量文件，司法部立場仍沒有改變。

他在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（Stateof the Union）節目中表示：「有大量通信、許多電子郵件，也有很多照片。有諸多駭人的照片，看起來是艾普斯坦先生或身邊人拍攝的，但這未必足以讓我們起訴某人。」

法新社報導，本案超過300萬頁資料於週末上線公開，包括電子郵件、照片和影片片段，內容提到包括美國總統川普、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和遭到剝奪王子頭銜的安德魯．蒙巴頓．溫莎（AndrewMountbatten Windsor）等多位具影響力人物。

布蘭希在美國廣播公司（ABC）「本週」（ThisWeek）節目中指出，「這項審查已經結束」，僅有少量文件仍由法官審閱中。

艾普斯坦案的倖存者們表示，儘管公布新一批文件，他們指控的加害者們「依然被隱瞞並且受到保護」。

布蘭希曾擔任川普的私人律師，他否認所謂有關總統的不利資料遭到塗黑的說法。川普則表示，新一批文件還他清白。

川普昨晚在空軍一號上對媒體表示：「我自己沒有看過，但有些非常重要人士告訴我，這不僅證明我的清白，而且還與人們希望看到的—你知道的，就是激進左派—完全相反。」