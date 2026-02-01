川普揚言調升關稅 韓執政黨：國會最快2月底處理

快訊

中央社／ 首爾1日專電

美國總統川普日前針對韓國國會尚未通過去年與美國談定的貿易協定，揚言將再次提高關稅。韓國執政黨共同民主黨今天表示，法案很有可能在2月底至3月初的臨時國會會期間處理。

韓聯社報導，共同民主黨政策委員會議長韓貞愛今天在國會向媒體作以上表示，並強調會確保此議程按照計畫進行。

韓國產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九都已出馬前往美國交涉，但至今就再次調升關稅一事仍無具體結論，韓貞愛表示，若國會按照規劃處理對美投資特別法案，韓美之間就此應該就能達成協商。

不過，韓貞愛也指出，韓美簽署的關稅諒解備忘錄（MOU），其中包括「須為履行MOU提出法案」的條件，表示美國也認知、同意韓方必須進行立法程序，同時，美國政府應該不會不知道韓國國會在這段時間以來的運作狀況，讓她覺得美方在這件事上「製造了不必要的糾紛」。

她也表示，若因無法快速處理法案，就突然提出再次調升關稅，這樣的談判方式讓人很憂心美方未來是否會遵守諒解備忘錄等相關文件的內容，認為美方應尊重締約國家的法律程序。

韓國去年以承諾向美國戰略產業投資3500億美元，換取調降美國總統川普先前對韓國進口商品課徵的關稅，但川普在上月26日發文表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他會將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但並未明說新關稅上路時間。

金正官在川普發聲後，立即前往華府會晤美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等川普政府的高層官員。據韓聯社報導，接著前往美國訪問的呂翰九更進一步擴大接觸美方人士，31日已在華府與川普政府官員、聯邦議員及業界相關人士會面，今天也持續進行拜會。

呂翰九在29日晚間從仁川機場出發前往美國時向媒體表示，他此行將掌握美國政府及議會的狀況，從多個角度進行協議，以找出合理的解決方案。

