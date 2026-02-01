解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是中國「老大」
美國總統川普1月31日搭乘空軍一號飛往佛州，在機上接受媒體約18分鐘訪問。被問到中國大陸近期發生的軍方整肅事件，川普說，就他看來，中國只有一個「老大」（boss），即中國國家主席習近平，他也正和習近平打交道。
北京1月下旬宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。
川普被進一步問到此事是否引發穩定性及台灣相關疑慮時，未正面回應，僅重申「我覺得習主席就是老大」，他正密切關注局勢，習近平在中國備受敬重，「他是老大」。川普前後共3次稱習是「老大」。亞塞拜然網站Caliber在2月1日報導稱，川普稱習是老大，是強調習在中國民眾間的強大權勢。
川普也被問及是否已對伊朗問題做出最終決定，僅說「我絕不能告訴你，但我們確實有非常龐大、強大的船艦正駛向那個方向。我希望他們談判出可接受的結果」。他也透露，伊朗確實在與美國「認真」對話。
對中國與加拿大的貿易問題，川普說，若加國繼續推進與中國談成的貿易協議，美國將做出「非常重大」回應，「我們不希望中國接管加拿大。若他們達成他正尋求的那種協議，中國就會接管加拿大」。
加拿大總理卡尼1月中旬訪中，宣布雙方已達成「新的戰略夥伴關係」及一項初步貿易協議。同月，川普曾揚言若中加達成協議，將對加國輸美商品課100%關稅。
川普另談到，他歡迎中國投資委內瑞拉石油產業，「歡迎中國加入，中國將在石油方面達成一筆大交易。我們歡迎中國」。
川普說，委內瑞拉代理總統羅德里格斯1月30日已同意與印度的一項能源合作協議，「印度將加入，他們將購買委國石油而非從伊朗購買，所以我們已完成那項協議，或說協議的構想，但歡迎中國加入並購買（委國）石油」。川普還說，美委將分享石油利潤，美國正和委國領導高層相處融洽，「他們真的做得很好」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言