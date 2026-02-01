快訊

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

北台灣2縣市發大雨特報！恐一路下到明天清晨

美伊談判才傳有進展 伊朗開嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

高市今春首度訪美 川普政府研議「國賓待遇」接待

中央社／ 東京1日專電
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本首相高市早苗預計今年春季首度訪問美國，相關行程目前正協調中。相關人士透露，川普政府正考慮以「國賓待遇」（state guest）接待高市早苗，顯示美方有意在國際與國內層面強調日美同盟的緊密關係。

時事通信社報導，川普預計4月訪問中國，在此之前，為了凸顯與亞洲最大同盟國日本之間的合作，美國傾向高規格接待日本首相訪美

據悉，高市的訪美行程可能安排在3月下旬的日本「春分」3連休，美方已著手規劃歡迎儀式與正式國宴。今年適逢美國建國250周年，雙方也考慮將安排相關紀念活動。不過，如果2月8日的日本眾議院選舉投開票結果出現重大變化，相關訪美計畫仍可能調整，甚至取消。

報導稱，川普對於保守派、且在日本國內享有高支持率的高市早苗評價甚高，稱她是「強有力的領導人」。透過隆重安排高市早苗的首次訪美，美方也希望藉此展現重視日本，進一步鞏固雙邊關係。

另一方面，美國將於11月舉行期中選舉。在預期的美日領袖會談中，外界普遍認為，川普可能會向高市要求擴大對美投資，以及進一步增加日本防衛支出。

回顧近年，美國於2024年4月曾以行政部門最高規格的「正式訪問」（official visit）接待時任首相岸田文雄；去年2月，時任首相石破茂則以「正式實務訪問」（official working visit）形式訪美。相較之下，如果高市早苗確定獲得「國賓待遇」，將是近年日美領袖互動中的最高規格。

此外，川普去年曾以國賓待遇接待匈牙利、土耳其與澳洲等國領導人，並已公開表示有意於今年下半年以國賓身分邀請中國國家主席習近平訪美。

日本 訪美 美國

延伸閱讀

川普稱印度將購買委內瑞拉石油 歡迎中國跟進

共軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

美國伊朗談判中 川普暗示不打了「可能達成協議」

川普禁國土安全部介入民主黨城市抗議 除非地方求援

相關新聞

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是中國「老大」

美國總統川普1月31日搭乘空軍一號飛往佛州，在機上接受媒體約18分鐘訪問。被問到中國大陸近期發生的軍方整肅事件，川普說，...

高市今春首度訪美 川普政府研議「國賓待遇」接待

日本首相高市早苗預計今年春季首度訪問美國，相關行程目前正協調中。相關人士透露，川普政府正考慮以「國賓待遇」（state ...

川普未表態 美俄最後核武條約面臨失效

除非最後一刻有所改變，否則到5日，全球最後一個限制核武部署的條約將宣告終結

川普稱印度將購買委內瑞拉石油 歡迎中國跟進

美國總統川普今天表示，印度將購買委內瑞拉石油，而非向伊朗採購，還說歡迎中國跟進

共軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查，這波軍方高層清洗引國際關注。美國總統川普今天被媒體問及是否擔心此事影響穩定或台灣...

紐約市議會推翻亞當斯否決 擴大街頭攤販執照發放

紐約市議會以壓倒性多數推翻前市長亞當斯(Eric Adams)在任期最後一天提出的否決，重新啟動擴大街頭攤販執照的立法，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。