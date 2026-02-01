高市今春首度訪美 川普政府研議「國賓待遇」接待

日本首相高市早苗預計今年春季首度訪問美國，相關行程目前正協調中。相關人士透露，川普政府正考慮以「國賓待遇」（state guest）接待高市早苗，顯示美方有意在國際與國內層面強調日美同盟的緊密關係。

時事通信社報導，川普預計4月訪問中國，在此之前，為了凸顯與亞洲最大同盟國日本之間的合作，美國傾向高規格接待日本首相訪美。

據悉，高市的訪美行程可能安排在3月下旬的日本「春分」3連休，美方已著手規劃歡迎儀式與正式國宴。今年適逢美國建國250周年，雙方也考慮將安排相關紀念活動。不過，如果2月8日的日本眾議院選舉投開票結果出現重大變化，相關訪美計畫仍可能調整，甚至取消。

報導稱，川普對於保守派、且在日本國內享有高支持率的高市早苗評價甚高，稱她是「強有力的領導人」。透過隆重安排高市早苗的首次訪美，美方也希望藉此展現重視日本，進一步鞏固雙邊關係。

另一方面，美國將於11月舉行期中選舉。在預期的美日領袖會談中，外界普遍認為，川普可能會向高市要求擴大對美投資，以及進一步增加日本防衛支出。

回顧近年，美國於2024年4月曾以行政部門最高規格的「正式訪問」（official visit）接待時任首相岸田文雄；去年2月，時任首相石破茂則以「正式實務訪問」（official working visit）形式訪美。相較之下，如果高市早苗確定獲得「國賓待遇」，將是近年日美領袖互動中的最高規格。

此外，川普去年曾以國賓待遇接待匈牙利、土耳其與澳洲等國領導人，並已公開表示有意於今年下半年以國賓身分邀請中國國家主席習近平訪美。