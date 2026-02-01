川普未表態 美俄最後核武條約面臨失效

除非最後一刻有所改變，否則到5日，全球最後一個限制核武部署的條約將宣告終結。

新戰略武器裁減條約（New START）是華盛頓與莫斯科之間最後的核武條約，隨著條約即將到期，對這兩大核武強國的限制也將失效。

條約到期之際，美國總統川普以「美國優先」為口號，打破多項限制美國的國際協議；不過就新戰略武器裁減條約而言，問題更多可能是因拖延而非意識形態。

俄羅斯總統普丁去年9月建議將新戰略武器裁減條約延長一年。

後來有記者在川普登上直升機時詢問他的反應，川普表示「對我來說延長聽起來不錯」——但自此幾乎沒有後續聲音。

普丁的盟友麥維德夫（Dmitry Medvedev）2010年以俄羅斯總統身分與時任美國總統歐巴馬簽署新戰略武器裁減條約，他最近接受「工商日報」（Kommersant）訪問時表示，俄羅斯尚未收到美方對這項條約的「實質回應」，但仍願意給川普時間。

白宮不具名官員表示，川普希望看到「對核武的限制，並在軍備控制談判中納入中國」，至於如何實現這一點，川普「將按照自己的時間表來釐清」。

支持降低核武風險的武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）表示，川普第2任期政府將職業外交官排除在外，決策只交給少數人，因此無法以正常方式進行複雜談判。

金波說，川普「在此問題上似乎有正確的直覺，但目前為止仍未能貫徹一套連貫的策略」。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）全球風險主任沃夫薩爾（Jon Wolfsthal）則表示，川普與普丁可以直接通話，在政治層面立即同意延長新戰略武器裁減條約。

沃夫薩爾說：「這是唾手可得的成果，川普政府幾個月前就該把握住。」