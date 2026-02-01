川普稱印度將購買委內瑞拉石油 歡迎中國跟進

快訊

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
川普。 歐新社
美國總統川普今天表示，印度將購買委內瑞拉石油，而非向伊朗採購，還說歡迎中國跟進。

路透社報導，川普搭乘總統專機「空軍一號」（AirForce One）從華盛頓特區飛往佛羅里達州途中對記者說：「我們已經達成協議，至少在概念上已經談妥。」

3名知情人士透露，川普發表這番言論的前一天，美國告訴印度可能很快就可以恢復採購委內瑞拉石油，此舉有助取代從俄羅斯進口石油。

美國正致力推動向印度供應委內瑞拉原油，試圖削減為俄羅斯對烏克蘭戰爭提供資金的石油收入。

川普去年3月對購買委內瑞拉石油的國家加徵25%關稅，包括印度。

川普今天也表示，也歡迎中國與美國達成購買委內瑞拉石油的協議。

川普 委內瑞拉 美國

